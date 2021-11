O Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) lançou o NotreLife UP 50+, plano voltado para pessoas acima de 49 anos, que tem como base o conceito de cuidado coordenado: acompanhamento e cuidado com a saúde do beneficiário de forma personalizada, com uma Equipe de Cuidado especializada, que conta com profissionais de diversas áreas da saúde e bem-estar.

“O cuidado coordenado é muito profundo e importante por englobar ações que promovem saúde e previnem doenças olhando para o indivíduo de forma integral, humanizada e em todas as esferas (física, emocional e social)”, explica o vice-presidente comercial da operadora, Nilo Carvalho. O conceito está sendo implementado em todos os planos do Grupo, mas ganha mais destaque no plano voltado a maiores de 49 anos por ter foco em prevenção e promoção da saúde. Em função da faixa etária atendida, o NotreLife UP 50+ é um exemplo de sucesso dos planos individuais de cuidado coordenado do GNDI.

“Ao aderir ao NotreLife UP 50+, o beneficiário é convidado para um encontro com a Equipe do Cuidado, com o objetivo de, em conjunto, montarem um plano de vida, com metas a serem alcançadas e dicas que contribuem para a promoção da saúde, o bem-estar e a qualidade de vida, olhando o beneficiário de forma integral”, destaca Carvalho.

Além da Equipe do Cuidado, o beneficiário terá um cuidado exclusivo, individualizado e humanizado com o apoio de uma equipe multidisciplinar, composta por nutricionistas, psicólogos, educadores físicos, entre outros profissionais, disponíveis para a rotina de cuidados de Promoção e Prevenção da Saúde, de forma presencial ou online.

A facilidade de comunicação do beneficiário com a equipe também é um diferencial do NotreLife UP 50+. O paciente pode entrar em contato com a Equipe do Cuidado por WhatsApp a fim de atender de forma fácil e rápida qualquer necessidade assistencial. “A Equipe do Cuidado centraliza o histórico completo de saúde e acompanhamento de cada beneficiário, o que facilita a comunicação e garante uma jornada personalizada de promoção da saúde”, explica.

Na prática, ao contratar um plano de saúde GNDI, o beneficiário tem a oportunidade de ser acompanhado de maneira personalizada, por um time de especialistas que irá cuidar da sua saúde de forma individualizada. Os profissionais estarão disponíveis para auxiliar em qualquer interação necessária, sem custo adicional, seja para marcar uma consulta ou resolver alguma questão administrativa.

O plano possui um dos preços mais competitivos do mercado. Com mensalidades a partir de R$ 507,88*/mês, a depender da idade do paciente, conta também com contratação digital, ampla Rede Própria e credenciada de atendimento e área de abrangência em várias regiões de São Paulo: Arujá, Barueri, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu Das Artes, Ferraz De Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itapevi, Itaquaquecetuba, Itu, Itupeva, Jandira, Jundiaí, Louveira, Mauá, Mogi Das Cruzes, Osasco, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande Da Serra, Santa Isabel, Santo André, São Bernardo Do Campo, São Caetano Do Sul, São Paulo, Sorocaba, Suzano, Taboão Da Serra, Várzea Paulista, Vinhedo e Votorantim.

N.F.

Revista Apólice