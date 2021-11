Os meses de novembro e dezembro trazem mais motivos para corretores parceiros do Gboex intensificarem a produção, de forma a ampliar o número de famílias protegidas. A empresa lançou mais uma campanha de incentivo: “Fim de Ano Top”. Os profissionais cadastrados, ou que vierem a se inscrever no período da ação, poderão ganhar prêmios em dinheiro e incentivos complementares.

Para concorrer, é preciso atingir as metas, conforme estipulado no regulamento, nos dois últimos meses do ano. Em dezembro, também terá premiação extra para os destaques em vendas. A promoção valoriza o desempenho, motivando a oferta de planos de caráter previdenciário, especialmente nesta época do ano. A campanha tem abrangência nacional e o regulamento está disponível no Portal do Corretor.

“Planejamos e desenvolvemos iniciativas que reconhecem o trabalho, a competência e a parceria com os profissionais. Nosso foco é assegurar um ambiente e um relacionamento transparente e motivador, tão importantes para a empresa, para nossos associados e para os parceiros corretores”, enfatiza a superintendente Comercial, Comunicação e Marketing do Gboex, Ana Maria Pinto. De acordo com a executiva, as ações buscam alicerçar o crescimento, considerando a dedicação de cada um, além de ressaltar a importância de levar segurança e proteção para as pessoas.

A campanha Desafio promove etapas durante todos os meses e, neste ano, ampliou as premiações na sua edição anual. Além dos corretores, gerentes de unidades, gerentes comerciais e supervisores também participam. As unidades de negócios e os pontos de atendimento disponibilizam mais informações aos interessados.

