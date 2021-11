O envelhecimento da população brasileira e as iniciativas para tornar o envelhecer mais saudável e tranquilo estão entre os temas do IX Fórum Internacional da Longevidade, organizado pelo Centro Internacional da Longevidade Brasil (ILC-BR), com o apoio da Bradesco Seguros. Serão seis módulos, um por semana, ao longo dos meses de novembro e dezembro. O evento anual reúne especialistas nacionais e internacionais do setor para debater tendências associadas à longevidade e ao envelhecimento ativo. Ocorrendo de forma remota, o primeiro módulo do Fórum será realizado, em formato de live, nessa quinta-feira, 04, às 17h, no Youtube da seguradora e na plataforma livesbs.com.br.

Com mediação de Alexandre Kalache, presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil (ILC-BR) e consultor de longevidade da companhia, o evento estreia com o tema “Os desafios do Idadismo”. E contará com as participações de Amal Abou Rafeh, chefe do Programa sobre Envelhecimento das Nações Unidas (ONU); Marília Berzins, do Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento (OLHE); Egídio Dórea, coordenador do projeto “Envelhecimento Ativo” da USP; Maurício Einstoss, Coordenador do projeto ILC-BR contra o Idadismo; Yeda Duarte, professora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e coordenadora do estudo SABE (Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento). Os comentários finais ficam a cargo de José Carreira, representante do Movimento Stop Idadismo de Viseu, Portugal.

Ao longo da programação, outros grandes nomes internacionais marcam presença nas mesas de conversa. Sociedade para Todas as Idades, Diversidade e Inclusão, Proteção e Segurança, e Desenvolvimento da Cultura de Cuidado são alguns dos temas que serão tratados durante as lives. Os painéis contam ainda com a presença de Manoel Peres, diretor-presidente da Bradesco Saúde e da Mediservice, e Jorge Nasser, diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência e da Bradesco Capitalização.

“Com o sucesso do último ano, resolvemos repetir a fórmula com a exibição gratuita e totalmente virtual. Acreditamos que, nesse formato, temos a oportunidade de impactar um número ainda maior de pessoas, reforçando nosso objetivo de chamar a atenção para a importância de discutir temas associados à longevidade, principalmente no Brasil, cuja população está entre as que mais rapidamente envelhecem no mundo”, afirma Alexandre Nogueira, diretor de Marketing da seguradora.

Agenda do IX Fórum Internacional da Longevidade

Tema: Desafios do Idadismo

Data: 4 de novembro

Horário: das 17h às 18h40.

Tema: Sociedade para todas as idades

Data: 11 de novembro

Horário: das 17h às 19h

Tema: Diversidade e Inclusão

Data: 18 de novembro

Horário: das 17h às 18h40

Tema: Proteção e Segurança

Data: 25 de novembro

Horário: das 17 às 19h

Tema: Sessão conjunta com o ILC United Kingdon

Data: 02 de dezembro

Horário: das 17 às 19h

Tema: Desenvolvendo uma Cultura do Cuidado

Data: 09 de dezembro

Horário: das 17 às 19h

Revista Apólice