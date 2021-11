EXCLUSIVO – A partir hoje, 11 de novembro, os corretores de Salvador e região metropolitana contam com um novo plano de saúde para ofertarem aos seus clientes. O SulAmérica Direto Salvador já está disponível para ser comercializado a partir de duas vidas, oferecendo uma rede de parceiros completa e preço mais acessível, com valores a partir de R$ 162,17.

Para apresentar o novo produto, a seguradora realizou durante a tarde de ontem uma transmissão ao vivo com alguns executivos da companhia. Participaram do evento de lançamento Luciano Lima, diretor comercial; Sérgio Lima, superintendente comercial Regional; Patricia Dantas, superintendente de Prestadores; Giselle Neves, superintendente comercial; e Gustavo Dória Filho, fundados do CQCS.

Além de Salvador, o plano tem abrangência nos municípios Lauro de Freitas, Simões Filho, Camaçari, Dias D´Avila e Mata de São João, Pojuca, São Sebastião do Passé, Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde e Santo Amaro. Entre a rede credenciada, os beneficiários também contam com atendimento no Hospital Santa Izabel, Promater Policlínica e Maternidade, Sokids, Hospital Português, Sistema de Saúde Santa Helena, Oftalmoclin, Hospital Agenor Paiva, Hospital Prohope, Instuto de Olhos Freitas, DayHorc e outros.

“Nosso principal objetivo é possibilitar o acesso de mais brasileiros a saúde suplementar. Enxergamos a qualidade e bem-estar do cliente por inteiro, por isso estamos expandindo cada vez mais nossa operação. É realmente muito saber que os corretores poderão oferecer um plano de saúde de qualidade para a carteira”, afirmou Lima.

O Direto Salvador dá acesso a todas ferramentas da SulAmérica, como a plataforma de telemedicina, Saúde na Tela, para agendamento de consultas médicas a distância com plantonistas ou especialistas, e o Psicólogo na Tela, para realizar sessões com psicólogo por vídeo chamada. Tudo isso disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. O plano está disponível disponível nas modalidades com ou sem coparticipação, com acomodação em apartamento ou enfermaria.

Os beneficiários contarão com cobertura de urgência e emergência em mais de 30 hospitais em diversas regiões do país, cobrindo todo o Rol da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e para atendimento de consultas, exames, terapias, atendimento em pronto-socorro, cirurgias e internações. Fisioterapia, nutrição, psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e acupuntura também estão inclusas no plano.

“Um plano inclusivo, que conta com uma rede excelente, é um encontro de potencialidades. Já está clara a necessidade dos corretores se assumirem como agentes de proteção, e um produto como esse cobre a lacuna social da saúde pública. O corretor tem que lembrar que quem tem que cuidar do segurado é ele, pois há mercado para ser explorado”, disse Dória.

Campanha de incentivo

No momento da transmissão, foi divulgada uma campanha inédita que presenteia 10 iPhones para os 10 primeiros corretores que venderem 10 vidas no Direto Salvador, válido para as carteiras PME, PME Mais e Empresarial, até os estoques acabarem.

Lima também ressaltou outras campanhas que a SulAmérica promove para incentivar os profissionais de seguros. “Meu Primeiro PME, Meu Primeiro Direto e o PRA Super Campeões também são grandes campanhas para os corretores”.

Nicole Fraga

Revista Apólice