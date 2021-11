A FGV Conhecimento reunirá, no próximo dia 6, autoridades e pesquisadores das áreas do direito e do mercado segurador para debater a aplicação da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) ao setor de seguros. Entre os assuntos que serão abordados no evento, destacam-se a importância da lei no mercado segurador e as exigências que a medida traz para os corretores, seguradoras e parceiros de negócios no que se refere ao tratamento de dados.

Participam do webinar o ministro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e coordenador acadêmico da FGV Conhecimento, Antonio Saldanha Palheiro; a diretora do Centro de Direito, Internet e Sociedade do IDP (CEDIS/IDP) e professora da mesma instituição e da Universidade de Brasília, Laura Schertel; a coordenadora executiva do Programa de Habilitação para Corretores de Seguros da FGV Conhecimento, Maria Alicia Lima Peralta; o professor da FGV Conhecimento e sócio do Chalfin, Goldberg e Vainboim Advogados, Thiago Junqueira; o pesquisador associado do Centre of Media Pluralismand and Media Freedom do Instituto Universitário Europeu, Mário Viola; a diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e a professora de Mestrado e de Doutorado em Direito do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Miriam Wimmer; e o diretor da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Vinicius Brandi. O evento é gratuito e a transmissão é feita pelo Canal da FGV no YouTube.

Serviço

Aplicação da LGPD ao setor de seguros

Data: 6/12

Horário: 10h

Transmissão pelo Canal da FGV no YouTube

