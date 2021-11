A ENS (Escola de Negócios e Seguros) e a PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) desenvolveram mais uma importante iniciativa, fruto da parceria estabelecida pelas instituições em julho passado: o Concurso ENS/PUC-Rio de Artigos Acadêmicos em Seguros.

Com abrangência nacional e voltado a pesquisadores, ligados ou não a programas de pós-graduação, o concurso tem como objetivo divulgar e promover o conhecimento e a educação do seguro em todo o País. Poderão participar papers de cunho teórico e estudos de caso ou bibliográficos, desde que sejam inéditos (não publicados em revistas científicas ou em livros) e não tenham sido inscritos em outros concursos.

Os trabalhos deverão abordar um dos subtemas previstos nas quatro categorias do concurso, que, como forma de homenagem, receberam o nome de importantes personalidades do setor: “Regulação do Mercado (Prêmio Marco Antonio Rossi)”, “Direito do Seguro e Resseguro (Prêmio Robert Bittar)”, “Tecnologia e Inovação em Seguros (Prêmio Andrea Levy)” e “Capitalização” (Mário Petrelli).

“Como primeira e única instituição do Brasil dedicada ao ensino e à pesquisa em seguros, a ENS tem como uma de suas missões incentivar e estimular a produção científica relacionada ao nosso setor. Com esse concurso, pretendemos reconhecer e divulgar o trabalho de centenas de pesquisadores que se dedicam às causas do Seguro”, afirma o presidente da ENS, Lucas Vergilio.

Open Insurance, sandbox regulatório, distribuição de seguros, riscos cibernéticos, seguro rural e meios remotos nas operações de seguros são alguns dos subtemas que poderão ser explorados. Cada candidato deverá apresentar um único trabalho por área temática, como autor ou coautor da obra.

Publicação em revista científica

Os trabalhos mais relevantes serão publicados na Revista Brasileira de Risco e Seguro (RBRS), publicação eletrônica da ENS que veicula conteúdos eminentemente técnicos e científicos, sobre Risco, Seguro e Economia, no Brasil e exterior.

“Queremos fomentar literatura inédita e especializada para o setor. Temos convicção de que receberemos artigos de altíssimo nível, que apontarão novos caminhos e soluções para a nossa indústria. Esse valioso conhecimento gerado pelo concurso estará disponível na RBRS, publicação que desfruta de grande credibilidade junto ao meio acadêmico e à comunidade de seguros”, antecipa o diretor geral da ENS, Tarcísio Godoy.

O concurso já nasce com o título de a maior premiação do País voltada à produção acadêmica em Seguros. Somadas as quatro categorias, serão destinados até R$ 140 mil em prêmios para abranger todos os segmentos de seguros. Alguns dos critérios adotados para apontar os vencedores são relevância do conteúdo para o mercado de seguros, originalidade do tema, clareza do texto e adequação entre objetivos, e metodologia utilizada.

Os interessados em participar devem estar atentos ao período de inscrição, que vai até 18 de abril de 2022. Os resultados serão conhecidos no dia 31 de maio. O canal para envio dos trabalhos é o site da premiação, onde também estão disponíveis o regulamento completo e demais informações do Concurso ENS/PUC-Rio de Artigos Acadêmicos em Seguros.

N.F.

Revista Apólice