A Howden Corretora de Seguros anunciou a chegada de Dalve Orolani como CEO da Howden Re no Brasil. Com mais de 25 anos de experiência em seguros e resseguros e mais recentemente como CCO e CMO da THB Brokers, uma empresa do Grupo AmWINS. Ortolani também ocupou cargos de liderança na Aon e na Allianz.

Sonia Caamano, Co-CEO da companhia, ao lado de Pablo Bores, diz: “Tenho o prazer de receber Dalve na empresa para liderar as operações de resseguro no Brasil, aproveitando o sucesso das nossas entregas aos clientes até o momento. Nosso foco é continuar fornecendo soluções inovadoras como alternativas confiáveis de seguros e Dalve tem ampla experiência em trazer novas possibilidades para o mercado brasileiro”, explica.

Comentando sobre a sua nomeação, Ortolani diz: “É uma grande honra juntar-se a Howden que, sem dúvida, é uma das corretoras mais proeminentes e com expressiva ascensão no mercado global de seguros e resseguros atualmente. A companhia aposta que o Brasil é um dos principais países para a consolidação da empresa na América Latina e, acima de tudo, é fundamental para o serviço de seus clientes globais, que têm operações no Brasil. Nosso plano de crescimento e expansão para os próximos anos é muito ousado e agressivo. Além do crescimento orgânico de nossa operação, sempre olharemos as oportunidades decorrentes de aquisições e parcerias estratégicas, com empresas que são culturalmente alinhadas a nossa”, finaliza.

