A ENS (Escola de Negócios e Seguros) abriu, no início de novembro, as inscrições para as turmas de 2022 do Curso para Habilitação de Corretores de Seguros – Todos os Ramos (CHCS). As vagas são para aulas online, marcadas para começar em março.

Com duração de sete meses, o programa forma corretores para atuação nos ramos de Capitalização, Vida e Previdência e demais ramos. Após a conclusão do curso e aprovação nas provas, o aluno recebe o certificado digital que permite a obtenção do registro profissional emitido pela Susep (Superintendência de Seguros Privados).

Vale lembrar que, para atuar como corretor de seguros, é necessário ter o registro da categoria expedido pela entidade. O órgão é responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro e está vinculado ao Ministério da Economia.

Diferenciais ENS

Pioneira na realização do curso e garantindo um ensino de excelência há 50 anos, a Escola trabalha com um time de docentes especialistas e atuantes no mercado de seguros. Uma das principais vantagens do curso são as aulas ao vivo ministradas pelos professores, que possibilitam aos alunos estudar onde quiserem, sem perder a oportunidade de realizar networking. O curso também é composto por disciplinas de autoaprendizagem, com conteúdo complementar oferecido gratuitamente pela Escola.

Outro diferencial da formação oferecida pela ENS são as experiências práticas, realizadas ao final do programa. Por meio da Oficina do Corretor de Seguros e da Feira de Negócios, os egressos têm a oportunidade de conhecer produtos e como operam as principais seguradoras, prestadoras de serviço e demais empresas do ecossistema do setor.

Desconto para matrículas antecipadas

Um grande benefício que a instituição oferece é a política de descontos para matrículas antecipadas. Quem confirmar presença até o final de dezembro terá direito a desconto de 20% no investimento do curso. Para quem fizer matrícula a partir de janeiro, o abatimento será de 10%, também no valor total do programa.

Para participar é necessário ensino médio completo. Mais informações estão disponíveis neste link, que também é o canal para inscrições.

N.F.

Revista Apólice