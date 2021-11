Esse ano, o maior evento de inovação em seguros da América Latina traz uma grande novidade. Startups, insurtechs, associações e novos movimentos terão um lugar especial no CQCS Insurtech & Innovation, o Demostage. Um espaço para que iniciativas que estão em estágio inicial , sem verba de divulgação, possam ser exibidas a seus públicos de interesse, sem custos.

Os representantes das empresas poderão fazer uma apresentação de 15 minutos para expor seu negócio, visões, peculiaridades e performance para investidores, corretores de seguros, clientes e possíveis parceiros.

O Demostage vai funcionar durante os dois dias do CQCS Insurtech & Innovation que acontece nos dias 23 e 24 de novembro, no centro de eventos Pro Magno, em São Paulo. Para sua startup participar no Demostage, basta se inscrever no evento através do link.

N.F.

Revista Apólice