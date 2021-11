EXCLUSIVO – Para apresentar os detalhes do CQCS Insurtech & Innovation, o CQCS realizou uma coletiva de imprensa com os veículos de comunicação do mercado de seguros na tarde desta quarta-feira, 17 de novembro. Gustavo Dória Filho, fundador do CQCS; Heitor Ohara; curador na CQCS ITC Experience; e Samy Hazan, consultor especializado em transformação digital de seguradoras e professor da ENS, comentaram sobre a estrutura, programação e diferenciais do evento, que será o primeiro grande encontro do setor nesta retomada pós-pandemia.

O evento irá acontecer entre os dias 23 e 24 de novembro no Pro Magno Centro de Eventos, localizado em São Paulo. Apenas os participantes 100% vacinados poderão entrar no local, e aqueles que ainda não completaram a imunização ou não puderem ir presencialmente poderão acompanhar todas as palestras via Zoom. Todo o conteúdo estará disponível no canal do CQCS até 90 dias depois da data do evento.

Temas como open insurance, diversidade, inteligência artificial, disrupção, mudanças nos hábitos de consumo serão debatidos no CQCS Insurtech & Innovation. “Elaboramos um line-up para abordar diversos assuntos de maneira completa. Não pensamos apenas nos corretores, mas também em todos os agentes do mercado de seguros. Nosso objetivo é mostrar que a inovação no setor não nasceu agora na pandemia, pois ela sempre fez parte do nosso DNA. Os grandes especialistas da nossa indústria estão prontos para mostrar e comentar as novidades e tendências do segmento para os próximos anos”, afirmou Dória.

Ohara ressaltou que viver esse retorno é um marco para o setor, principalmente pela aceleração da digitalização e as mudanças na regulação do mercado. “Montamos a programação para abordar todo esse momento de transformação que o setor vive. Neste momento não estamos buscando divergências, mas sim diversidades de opiniões para que o mercado enriqueça e aumente o seu índice de penetração, disseminando, assim, a cultura e a importância do seguro”.

Um diferencial da edição deste ano é o espaço DemoStage, patrocinado pela SulAmérica, que tem como objetivo dar visibilidade para que novas iniciativas da indústria apresentem seus projetos ao público de interesse, de maneira totalmente gratuita. Os representantes dessas empresas terão 15 minutos para falarem sobre seus produtos/serviços e exporem seus negócios para investidores, clientes e possíveis parceiros. “A ideia é dar um espaço democrático para quem ainda não tem uma verba de divulgação e patrocínio. Os inscritos terão card de palestrante para postar nas redes sociais, matéria de divulgação, além de usar o Brella, um aplicativo que usa o algoritmo para unir pessoas interessadas em fazer negócio”, disse Hazan.

A programação completa do CQCS Insurtech & Innovation está disponível no link. Os interessados em participar do evento poderão utilizar o cupom “LEITORESAPOLICE” para obterem desconto de R$ 500 na inscrição.

Nicole Fraga

Revista Apólice