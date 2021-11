EXCLUSIVO – CQCS Insurtech & Innovation – Em seus dois dias de evento (23 e 24/11), o CQCS Insurtech & Innovation apresentou as várias vertentes que podem ser aperfeiçoadas com o uso constante da tecnologia. Desde a distribuição, passando pela precificação mais justa, além da leitura mais eficiente de dados para a elaboração de produtos personalizados, com ápice na jornada do cliente. Estes temas permearam os debates, dos quais participaram cerca de mil pessoas presencialmente.

De acordo com Gustavo Doria Filho, CEO do CQCS e idealizador do evento, três pontos demonstraram o sucesso do encontro: o respeito às normas de segurança para o evento presencial, com todos utilizando máscaras e vacinados. “O segundo ponto é como o conteúdo remoto chega até a gente com qualidade, mas sem o mesmo calor do presencial; por último, os temas abordados, com palestrantes internacionais e tantos CEO’s apresentando assuntos que mostraram a importância deste acontecimento para o mercado”.

Palestrantes internacionais trouxeram insights importantes. O italiano Matteo Carbone mostrou que todas as seguradoras precisarão atuar como insurtechs para ter sucesso em um mercado mais ágil.

Segundo Caribou Honnig, idealizador do Insuretech Connect, o mundo das insurtechs ocupou espaço aos poucos, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Ele lembrou que os incumbentes têm a possibilidade de fazer, comprar ou ser parceiro neste processo de inovação. “Preste atenção na entrada de novos players no mercado: as big techs podem precisar dos seus serviços para atuar no mercado de seguros, colocando você como prestador de serviço”, avisou Honnig.

Ele destacou o uso de API’s, que criam uma série de atalhos para a criação de novos produtos e serviços, e também para a incorporação de novas estratégias operacionais e comerciais. “A batalha entre cada startup e incumbente se resume a saber se a startup terá escala antes que o incumbente obtenha tecnologia eficiente”, resumiu Honnig.

Inteligência artificial, saúde, vida, seguro automóvel, Open Insurance e desafios, muitos desafios, também pautaram os quase 50 paineis realizados nestes dois dias. Alguns deles foram reportados aqui no em nosso site.

Kelly Lubiato

Revista Apólice