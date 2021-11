A SulAmérica premiou, ontem (17/11), 11 parceiros comerciais na Rodada Intermediária do PRA Super Campeões 2021 – o maior e melhor Programa de Reconhecimento ao Corretor do país. Os vencedores foram conhecidos durante o evento virtual realizado pela companhia em uma plataforma proprietária exclusiva para convidados, que contou com a apresentação dos diretores Comerciais Luciano Lima, Marcelo Mascaretti e Solange Zaquem, além da participação dos heads Comerciais Caio Souza, Claudia Motta e Ester Teixeira.

O sorteio de 11 carros 0km para os corretores melhores colocados em vendas, de cada região, era uma das premiações mais aguardadas do PRA Super Campões 2021. Durante a Rodada Intermediária, os parceiros comerciais também fizeram um “tour virtual” pelos principais pontos turísticos de Barcelona, destino da viagem internacional. No mês que vem serão conhecidos os vencedores.

A SulAmérica também preparou uma programação a favor da geração de novos negócios. Os corretores assistiram a uma palestra TED (Tecnologia, Entretenimento e Design) sobre táticas de vendas com foco na Saúde Integral, ministrada pelo professor, escritor e consultor, José Ricardo Noronha.

No evento virtual, que reuniu mais de 2 mil corretores de todo o país, a companhia divulgou ainda um projeto de educação financeira exclusivo para os seus mais de 35 mil parceiros comerciais, com a curadoria do conteúdo realizada por docentes da FGV Conhecimento com chancela da Bolsa de Valores do Brasil (B3), uma das principais empresas de infraestrutura do mercado financeiro no mundo. Ao todo, são nove módulos dispostos, em vídeo aulas e livro digital ebook, que estarão disponíveis na íntegra, de forma totalmente gratuita na plataforma PRASaber – a Escola de Negócios da SulAmérica.

Veja a lista dos 11 corretores premiados com carros 0km, na Rodada Intermediária do PRA Super Campões 2021:

1º Sorteado

PERFIL ADM CORR SEGS LTDA – Curitiba (PR)

2º Sorteado

VC CORRETORA DE SEGUROS LTDA – Vale do Sinos (RS)

3º Sorteado

BUDGET CONS ADMC CORR SEGS LTDA – RJ-Centro

4º Sorteado

PH CARVALHO CORR DE SEGS EIRELI – Espaço VIP RJ

5º Sorteado

A C O CORRETORA DE SEGUROS EIRELI – Ribeirão Preto (SP)

6º Sorteado

EXPERT ADM E CORR DE SEGUROS LTDA ME – Goiânia (GO)

7º Sorteado

REAL LIFE CORRETORA DE SEGUROS LTDA – João Pessoa (PB)

8º Sorteado

ACA CORR DE SEGS E REP LTDA – Fortaleza (CE)

9º Sorteado

LISBOA E SHEKINAH CORR SEGS VIDA EIR – Assembleia (MG)

10º Sorteado

INOVA PLANOS CONS PLANOS SAUDE LTDA – SP-Concessionárias Saúde

11º Sorteado

MIMURA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA – ABC (SP)

K.L.

Revista Apólice