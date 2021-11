Atualmente a aplicação de ferramentas tecnológicas de informação e de dados pode gerar uma revolução na organização e fluxo de trabalho de uma empresa. Com intuito de otimizar tarefas de controle de dados, informações e cálculos nas demandas do dia a dia, as empresas de tecnologia estão buscando, cada vez mais, desenvolver e aprimorar tanto softwares como aplicativos para o bom desenvolvimento de suas funções.

Dentro de uma corretora de seguros como a JRX Galasse, rede de franquias de corretora de seguros, por exemplo, a utilização do sistema de gestão auxilia na organização, na agilidade e na otimização de todos os processos da rotina de trabalho. Através do sistema, a corretora consegue operar de maneira mais dinâmica, pois todas as informações concentradas em um único lugar facilitam qualquer ação de pesquisa para estudo de lucratividade, sinistros, renovações e qualquer outro dado que precisar.

Além de agilizar os processos, o sistema pode auxiliar até mesmo na captação de clientes e fechamento de contratos. “Considerando essa etapa de captação e prospecção, a tecnologia pode abranger também a etapa de vendas e de relacionamento com os clientes, fatores esses que elevam o grau de satisfação entre corretora e cliente. Essas ferramentas potencializam o trabalho do nosso franqueado que consegue atender o cliente com mais eficiência”, explica Fábio Galasse, diretor comercial da corretora.

Sistema multicálculo é braço direito do corretor

Com a transformação digital, os processos manuais que demandam um valioso tempo foram substituídos por ferramentas tecnológicas que surgiram para transformar esse cenário e auxiliar na produtividade, como por exemplo, o sistema multicálculo de seguros.

A automação do processo traz a praticidade de contar com uma ferramenta que seja rápida no dia a dia de um corretor agilizando as demandas e gerando mais produtividade. O sistema multicálculo auxilia no processo de cotação, tornando-se aliado para atender as demandas em menor tempo.

“Quando se trata de agilizar os processos e atender cada vez mais rápido uma demanda maior, o sistema multicálculo ajuda a otimizar o setor de vendas trazendo assim maiores possibilidades de fechamento visto que o setor conseguirá atender um número maior de pessoas. Para assertividade na função, é necessário cautela e experiência dentro de uma seguradora, pois o multicálculo é um sistema genérico. Após obter o melhor preço, é aconselhável verificar dentro da seguradora se o preço está correto”, explica Galasse.

Suporte da franqueadora é fundamental

O multicálculo é uma ferramenta de excelência, porém não anula a necessidade da ação ativa do corretor no processo.

“O uso de um multicálculo adequadamente e a compreensão da funcionalidade da ferramenta de gestão de dados dos clientes contribui para a construção de uma estratégia de ação efetiva, assim como a captação de novos clientes e a manutenção da carteira existente, tudo de maneira otimizada e inteligente”, salienta o diretor comercial da rede.

A JRX Galasse desenvolve treinamentos constantes com seus franqueados a fim de orientar sobre as melhores estratégias em relação às necessidades dos clientes e dos produtos oferecidos pelas seguradoras parceiras.

“Como franqueadora procuramos estimular os franqueados através de treinamentos para dominarem não somente sobre o produto, mas principalmente dominar as ferramentas disponíveis para executar com excelência seu trabalho. O sistema de gestão e a administração do negócio precisam estar alinhados e ser inteligente ao ponto de atender as mais variadas situações, de forma com que a atuação da empresa se sobressaia as possíveis adversidades”, ressalta.

O diferencial da rede JRX Galasse está na disponibilização do acesso direto com seguradoras, assim também como acesso a todos os produtos desde o início. Além de oferecer suporte contínuo, comercial, técnico e operacional, para sanar as possíveis dúvidas do dia a dia, resolvendo problemas sistêmicos que possam aparecer nos portais das seguradoras assim também como orientar os franqueados como agir em determinadas situações e demandas.

A rede também oferece treinamento inicial individual, sem necessidade de deslocamento, com uma plataforma online de desenvolvimento com programa de conhecimento e desenvolvimento constante, através da seguradora e da franqueadora.

Atualmente, o grupo JRX Galasse tem parceria com mais de 20 seguradoras, além de várias operadoras de Saúde e Consórcios e entre os serviços oferecidos estão: Automóvel; Transporte; Acidentes Pessoais; Patrimonial; Previdência; Marítimos; Vida; Saúde; Odontológico; Consórcio; Responsabilidade Civil; Rural; Micro Seguro; Aeronáuticos; entre outros.

Atuando no mercado desde 2014, a rede entrou para o franchising em 2015 e possui 41 unidades nos estados de São Paulo, Paraná, Bahia, Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rio Grade do Sul com projeção de chegar a 100 unidades até o final de 2021.

Para ser um franqueado

Para quem deseja ser um franqueado, a JRX Galasse oferece dois modelos de negócios ao investidor, o Start, com investimento a partir de R$ 9 mil, com prazo de retorno de 6 a 8 meses. Um modelo desenvolvido para quem quer iniciar o negócio sozinho. Já o Padrão, tem como investimento inicial de R$ 12 mil, nesse modelo é orientado ter uma equipe em escritório comercial para que a produção seja maior. Ambos os modelos podem ser conduzidos home office otimizando os custos operacionais do franqueado, ou escritório comercial, conforme opção do franqueado.

O papel do franqueado é prospectar clientes realizando uma venda consultiva dentro de todos os produtos disponíveis, realizando os cálculos de orçamentos para seus clientes, dando suporte e pós venda. Nessa atuação o investidor tem a franqueadora apenas como mantenedora auxiliando no crescimento e operação, ajudando no comercial e negociações com as companhias para montar sua própria carteira de clientes.

