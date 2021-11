O corretor de seguros tem uma responsabilidade social muito importante na construção de um mundo melhor. É parceiro de longa jornada para uma mentalidade mais consciente sobre a importância da proteção e do planejamento para o futuro, apoiados na educação financeira das gerações.

A Capemisa Seguradora se esforça para estreitar e aprimorar essa relação no dia a dia. O trabalho é feito para que o corretor possa ter uma rotina mais eficiente, planejando suas ações, estruturando sua estratégia de prospecção comercial com embasamento e profundidade e investindo sempre na abertura de novas frentes de negócios. Seu desenvolvimento e capacitação profissional fazem parte de um olhar especial da empresa na contribuição ao mercado e qualificação da indústria de seguros.

O corretor é tão fundamental naquilo que faz, trazendo uma reflexão diária sobre a importância de proteger a vida das pessoas e famílias que, mesmo com o uso intensivo de meios digitais, sua assessoria “olho no olho” ainda é o grande diferencial. A tecnologia encurtou as distâncias e otimizou contatos, mas o relacionamento próximo preserva ainda mais a confiança das relações comerciais entre o cliente e a seguradora. E quem não valoriza essa relação de troca?

O corretor é o profissional que mais conhece sobre produtos, métodos de trabalho, filosofias empresariais e comportamento de consumo: necessidades reais das pessoas. Ele nos alimenta com retornos importantes, ideias e críticas para o crescimento e desenvolvimento de novas soluções. Faz-se necessário sempre ouvi-lo, por isso.

Por isso, 12 de outubro é um dia de muita celebração, uma data representativa para parabenizar esses profissionais, que devem ser cuidados com uma parceria diária. Aqui, por exemplo, a empresa aposta em relações duradoras. Tanto que criou uma área específica de treinamento e capacitação para aproximar o corretor, incentivando-o no desenvolvimento de sua jornada para conquistar um consumidor cada vez mais exigente

Cito outras iniciativas, como os investimentos em tecnologia e inovação e o lançamento da Central do Corretor, plataforma criada a partir da experiência do usuário, inclusive ouvindo feedback de parceiros. Neste ano, a companhia também implementou a formalização digital dos seguros PME’s, além da modernização de produtos Bilhete Premiável e Vida Eventos, garantindo mais agilidade no fechamento de contratos.

A empresa também aposta em campanhas como a Sou+Você, que valoriza o poder de venda e o potencial individual com premiações em dinheiro – neste caso, o corretor tem a vantagem de “concorrer só com ele mesmo”, transformando pontos em renda extra. Outra novidade que retrata muito esse apoio aos corretores é o projeto ‘Visita ao Oceano Azul’. Lançado este ano, ele oferece ao profissional a oportunidade de conhecer com mais profundidade o universo das PME’s e o potencial desse mercado, no qual a Capemisa tanto se especializou nos últimos anos e por isso consegue trazer informações detalhadas, estudos regionais e levantamentos robustos que servem como direcionamento para o contato com os empreendedores.

Todas essas ações, no fim do dia, aproximam corretores e clientes. Mais preparados, os profissionais conseguem despontar em um mercado de seguros competitivo.

* Por Fábio Lessa, diretor comercial da Capemisa Seguradora