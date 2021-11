Como já é de conhecimento de todos no ramo de turismo, a pandemia despertou um novo perfil de viajante, que tornou a busca por seguro viagem completo um dos principais pré-requisitos antes de viajar. Consciente deste fato, a empresa de seguro viagem Coris Brasil lançou a campanha de upgrade “Black November”, que já é conhecida e aguardada pelos agentes e corretores de viagem.

A campanha funciona da seguinte forma: o viajante adquire o seguro viagem internacional com cobertura de despesas médicas de 100 mil, e ganha um upgrade para a cobertura de 250 mil; ou escolhe a cobertura de 250 mil, e ganha um upgrade para a de 500 mil; ou garante o plano de 500 mil, e ganha cobertura de 1 milhão. E ainda: os produtos de Multiviagens voltaram para a campanha oferecendo um diferencial para todos os parceiros.

“É uma oportunidade única para adquirir produtos melhores e assegurar a tranquilidade da viagem”, afirma Claudia Brito, sócia-diretora comercial da empresa. Principalmente para aqueles que já estavam planejando sua viagem, seja para destinos que estão exigindo a contratação do seguro ou para aqueles com destino ao Estados Unidos, que possui um dos sistemas de saúde mais caros do mundo.

A Black November da Coris vai de encontro com o novo momento que vive o segmento. Finalmente, o seguro viagem ganhou ainda mais importância e o intuito tem sido comprar produtos mais completos e robustos, além apenas da negociação de preços. “Estamos confiantes que a campanha será um sucesso, em razão desta busca já constatada por produtos de qualidade e porque oferecemos os produtos mais completos do mercado, com coberturas que vão até 1 milhão nos produtos internacionais”, comenta Claudia. “Além de cobertura para esportes, gestante e doenças preexistentes incluídas nos limites de todos os nossos Planos, estendemos a cobertura de despesas médicas para Covid-19 até 99 anos, complementa.

A empresa é a única com Central de Atendimento própria no Brasil e garante atendimento 24 horas por telefone, WhatsApp, aplicativo, chat ou e-mail. Com 100% dos atendentes brasileiros, elimina qualquer problema com idioma e os viajantes contam com uma extensa rede de prestadores de serviços médicos no mundo todo. Vale lembrar que a companhia tem o risco coberto pela AXA. A promoção não é válida para Intercâmbio, períodos de longa estadia (acima de 30 dias), nacionais ou passageiros acima de 81 anos.

N.F.

Revista Apólice