Criada em 1984, a MDS Brasil é destaque mundial do Grupo MDS, com R$ 3 bilhões em prêmios anuais e cerca de 650 colaboradores. A empresa é um dos cinco maiores brokers de seguros no País. A nível global, a MDS é uma multinacional com presença em mais de 120 países, sendo líder de mercado na consultoria de riscos e seguros. No mundo todo, a empresa representa cerca de US$ 35 bilhões em prêmios.

Esse bom desempenho no Brasil foi fundamental para que a Câmara Portuguesa de Comércio em São Paulo escolhesse o CEO Global do Grupo MDS, o português José Manuel Dias da Fonseca, como “Personalidade do Ano”. O executivo, que vive em Portugal, de onde dirige o grupo, virá ao Brasil especialmente para receber a premiação, no dia 22 de novembro, na Casa Petra, em São Paulo (SP). José Manuel será homenageado no maior evento anual da comunidade empresarial luso-brasileira.

A homenagem reconhece o papel do líder na promoção de negócios e relações entre Portugal e Brasil. As relações comerciais entre os dois países têm crescidos nos últimos anos e, nesse cenário, o executivo e a empresa têm desempenhado um papel bastante relevante. ”Esse prêmio é uma forma de estreitar os laços criados entre a comunidade empresarial luso-brasileira. Ele tem a missão de homenagear empresas de ambas as nações que apresentam uma trajetória incrível e servem como exemplo nas mais diversas áreas de negócios – como economia, tecnologia, inovação e sustentabilidade”, explica Nuno Rebelo de Sousa, Presidente da Federação das Câmaras Portuguesas no Brasil.

“Apesar de ser um reconhecimento pessoal, este prêmio destaca o trabalho desenvolvido por toda a equipe do Grupo MDS e, também, a confiança dos nossos acionistas, o que tem nos permitido continuar a investir e a crescer, nomeadamente no Brasil, que é, para nós, um mercado estratégico. A MDS tem uma matriz transatlântica, afirmando-se como um broker lusófono com posições de liderança em Portugal, no Brasil e em África”, explica o CEO.