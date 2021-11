A Allianz Seguros inaugurou uma filial em novo endereço na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Apresentado nesta quinta-feira, 25 de novembro, o espaço oferece estrutura completa e alinhada ao modelo de negócio atual, com salas destinadas a reuniões e treinamentos presenciais e online de corretores. Cerca de 700 parceiros de negócios de Campinas e de outras 30 cidades da região metropolitana serão atendidos pela equipe da unidade. Com isso, triplica o número de corretores atendidos pela filial.

“Campinas é uma região muito importante para a seguradora. Com este novo endereço, queremos estar cada vez mais perto dos corretores, pois atuamos conectados a esse canal de vendas. É importante estreitarmos o relacionamento com esses profissionais durante as visitas que estamos fazendo nas filiais e os manter cada vez mais próximos de nossa estratégia de atuação”, explica Eduard Folch, presidente da companhia, que participou da inauguração e conversou com os corretores presentes.

Eduardo Dal Ri, diretor executivo comercial da empresa, também acompanhou presencialmente a abertura da filial. “Nosso objetivo é unir processos mais simples, digitais e escaláveis com as premissas de atendimento, capacitação e massificação”, pontua. “Vamos trabalhar com a diversificação e a consolidação”, declara.

Além de ser uma das regiões mais industrializadas do Brasil, Campinas tem uma logística totalmente integrada: as principais rodovias do país passam pela região, bem como o acesso às capitais e às demais cidades do interior de São Paulo. Os municípios localizados no entorno também são fortes no segmento agrícola. “Essas cidades possuem diferentes peculiaridades, o que faz da filial Campinas destaque em diversas carteiras”, afirma o diretor Comercial Regional São Paulo Interior da Allianz Seguros, Leonardo Marins.

Entre janeiro e setembro deste ano, por exemplo, a quantidade de novos negócios em seguro Condomínio quase triplicou sobre o mesmo período de 2020. Em Frota de Automóvel, houve um crescimento acima de 40%. Já em seguro residencial, a alta em itens segurados superou 60%. “Temos trabalhado fortemente com os seguros de varejo, por meio da carteira de massificados. A partir de agora, também iremos focar no potencial do agronegócio, uma área latente para a filial Campinas, além de fortalecer a nossa atuação em ramos como Transporte, Saúde e Benefícios, em linha com a estrutura da economia local”, completa. “Nossa expectativa é fecharmos 2021 com um crescimento em torno de 20%”, antecipa Marins.

A nova filial fica na Rua Dr. Emílio Ribas, 188, 9º andar, sala 92.

