A Care Plus diversificou sua distribuição com um novo canal digital para comercializar os planos odontológicos Dental Lite e Dental Pro 10. A empresa busca ampliar sua carteira de clientes por meio da oferta de planos para pessoas físicas com valores acessíveis e facilidade na compra.

Os produtos e as condições comerciais são exclusivos para clientes Mastercard, sejam aqueles que integram o Special Gifts (modalidade na qual basta ter um cartão de crédito) ou os que participam do Mastercard Surpreenda, programa de pontos com vantagens exclusivas na contratação dos planos.

Os planos comercializados vão de R$ 29,00 (Dental Lite) a R$ 79,00 (Dental Pro 10) por vida, com diferentes benefícios e serviços inclusos. Dentre eles, destaca-se uma ampla rede credenciada, equipe de atendimento exclusiva e reembolso de despesas, entre outros benefícios. O plano Dental Pro 10 ainda dá acesso à Care Plus Clinic, clínica de referência em odontologia e dermatologia da Care Plus, que oferece tratamentos com o que há de mais moderno, eficaz e seguro.

O lançamento de seu e-commerce e a oferta de planos para consumidores Mastercard é uma estratégia que integra as diretrizes da Bupa, empresa global de saúde com atuação em mais de 190 países (da qual a Care Plus faz parte) e que também é líder no segmento odontológico, com mais de 1.200 clínicas espalhadas pelo planeta.

Luiz Camargo, CEO da operadora, destaca a importância do cuidado com a saúde odontológica e a experiência premium dos planos oferecidos. “Menos de um terço dos brasileiros possui plano de saúde ou odontológico. Esse investimento, muitas vezes deixado de lado, deve ser tratado como prioridade, uma vez que manter a saúde bucal previne diversas doenças e eleva a autoestima, além de tantos outros benefícios. Nossos planos odontológicos vendidos online vão oferecer um tratamento de alta qualidade, com especialistas qualificados e acesso à tecnologia de ponta a um preço justo”, enfatiza Camargo.

Quem contratar a Care Plus terá um atendimento exclusivo, equipe especializada, profissionais renomados, tratamentos de última geração e toda a excelência que a operadora proporciona, de forma simplificada e sem burocracia. Atualmente, a operadora conta com mais de mil empresas como clientes, somando mais de 175 mil beneficiários com planos empresariais.

Segundo Caio Abdalla, diretor comercial da companhia, um novo canal de distribuição digital é favorável ao momento atual do mercado. “Estamos diversificando e ampliando o nosso formato de vendas, por meio de parcerias estratégicas e investimento em tecnologia para proporcionar a melhor experiência na compra. Hoje as pessoas buscam praticidade, rapidez e conveniência. Isso não é diferente com planos de saúde e odontológico. Com o nosso e-commerce, em poucos cliques o usuário se torna beneficiário, e essa tendência só tende a crescer”.

A escolha da Mastercard como parceira estratégica para o lançamento não ocorreu por acaso. A empresa de tecnologia em meios de pagamentos, líder no mercado de cartões no Brasil, deseja aumentar sua oferta no nicho de saúde, proporcionando ainda mais benefícios ligados à qualidade de vida e bem-estar. “Na Mastercard, nossa estratégia de negócios é centrada no consumidor. Por isso, diariamente trabalhamos para oferecer soluções e experiências que não tem preço para os nossos clientes. Agora, pela primeira vez, adicionamos ao portfólio do nosso programa de fidelidade, Mastercard Supreenda, produtos do segmento odontológico que trarão benefícios inéditos aos nossos consumidores. A parceria realizada com a Care Plus possibilita maior acesso dos nossos consumidores à saúde bucal”, afirma Paulo Frossard, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Mastercard Brasil.

Mais informações estão disponíveis no link.

N.F.

