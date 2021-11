Todo mundo quer se sentir Seguro, não é? Uma sensação ainda mais evidente desde o início da pandemia, quando as pessoas passaram a ser mais reflexivas sobre suas prioridades. Pensando nisso, a Capemisa Seguradora lançou a campanha Segurança 360°, que destaca a proteção completa para o funcionamento dessa engrenagem.

Desenvolvida pela agência ON Marketing Digital, a campanha é 100% digital e traz peças que conversam diretamente com consumidores, confrontando-os com as eventualidades e os imprevistos do dia a dia, os quais podem ser contornados com o seguro, com coberturas contra doenças graves, acidentes pessoais, afastamentos temporários e falecimentos, entre outros. O conteúdo será direcionado a públicos de interesse, mostrando a importância do empreendedor e de seus funcionários para que o negócio prospere mitigando os riscos.

“O empreendedor é a alma do negócio. É, também, responsável por uma estrutura quase familiar nas pequenas empresas, em que qualquer adversidade pode representar perdas operacionais ou, até mesmo, colocar a estrutura em risco. O objetivo dessa campanha é sensibilizá-los, apresentando o Seguro como um elemento fundamental no planejamento de sua jornada de vida e profissional”, explica a gerente de Marketing da seguradora, Mariana Fagundes.

Mariana lembra que os corretores de seguros também são impactados pela campanha da Capemisa por dois motivos: são, muitas vezes, empreendedores em seus negócios e têm um papel social importante como consultores, disseminando a cultura do seguro. Nesse contexto das PMEs, eles ainda têm um grande mercado de atuação – e por isso são convidados ao Projeto “Visita ao Oceano Azul”, um treinamento sobre argumentações comerciais, resultados de pesquisas e outros materiais que fortalecem sua posição como consultor financeiro para seus clientes com base em conhecimento e análise de mercado.

As peças publicitárias e posts também direcionam o público para o blog Especialista PME, um hub de conteúdos qualificados e especiais, com dicas sobre esse universo.

