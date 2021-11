Com mais de 120 anos de história e referência no setor de bicicletas no Brasil, a Caloi começa nesse mês de novembro um novo negócio no mercado de bikes: a venda de seguros. Em parceria com a Assurant e a startup Santuu, a empresa disponibilizará seguro para todas as bikes vendidas pela marca no Brasil, assim como para os modelos Cannondale – outra marca do grupo Dorel Sports, do qual a Caloi faz parte.

Com a pandemia, cresceu o interesse do brasileiro pela bicicleta, seja como veículo de transporte, lazer ou esporte. O segmento, que já vinha em expansão, teve um boom nos últimos meses, com um aumento de impressionantes 360% na procura por seguros. Assim, para atender a essa demanda e agregar valor à experiência de seus consumidores, a Caloi, marca líder do setor, cria agora esse novo produto, facilitando ainda mais a vida do ciclista.

“A pandemia fez o mundo olhar com outros olhos para a bicicleta, seja pelo lazer, esporte ou meio de transporte. No Brasil não foi diferente. Mesmo com a economia passando por problemas, o mercado de bikes está aquecido em todas as suas frentes, e a entrada da Caloi no mercado de seguros vai dar mais tranquilidade para quem está entrando na onda dourada do ciclismo neste momento, bem como para quem já é adepto há mais tempo. Buscamos parceiros fortes e experientes para trazermos produtos diferenciados aos nossos consumidores, que podem agora assegurar o seu bem, tenha ele o valor que tiver. Para a companhia, a expectativa é alta e importante no lançamento deste novo serviço, que se conecta diretamente ao propósito da Caloi de mover pessoas por um mundo melhor”, diz Cyro Gazola, presidente da Caloi.

Bem distante dos processos burocráticos e complicados, a venda do Seguros Caloi ocorrerá de forma online, simples e rápida, ainda no ponto de venda, de onde o consumidor poderá sair com sua bicicleta já segurada.

A construção do produto foi realizada pela Santuu , que administra o Clube Santuu, uma plataforma de serviços para ciclistas. Especializada em desenvolver soluções financeiras para bike, a Santuu já tem diversos programas de seguros para diferentes marcas. Agora, ao unir a Caloi e a Assurant, busca consolidar de vez a sua atuação nesse mercado.

A adesão do seguro será toda feita pela plataforma do Clube Santuu, na loja, com auxílio do vendedor, para garantir a proteção da bike no momento da compra.

“Para nós é muito especial realizar essa parceria com a Caloi, marca de referência para qualquer ciclista do país, e com a Assurant, também gigante na sua área. Unir nossa experiência em seguros a marcas desse calibre é sucesso garantido”, comemora Rodrigo Del Claro, CEO da Santuu.

Com o Seguros Caloi, o consumidor terá cobertura contra roubo e furto qualificado mediante arrombamento e quebra acidental, com o grande diferencial da reposição por bike nova ou reposição de peças avariadas por novas, direto da Caloi. “Além da garantia de qualidade, a reposição também será muito mais rápida, porque tudo é direto com a fabricante”, conta Del Claro.

O lançamento do Seguros Caloi marca a entrada no segmento de bikes da gigante multinacional dos seguros, a Assurant faz parceria com grandes empresas, dentro e fora do Brasil.

“A Assurant acredita e investe na inovação do setor de seguros e serviços, e tem um olhar atento às mudanças no comportamento e estilo de vida das pessoas. A parceria com a Caloi – maior marca de bicicletas do Brasil, juntamente com a Santuu, reforça nossa presença no setor de mobilidade urbana e suas tendências, como nosso recente lançamento de produto para automóveis, o EV One – completa garantia estendida para veículos elétricos novos e usados”, complementa Ricardo Fiuza, CEO da Assurant no Brasil.

Vantagens para ciclistas e também para o lojista

Para os lojistas, o novo Seguros Caloi também trará muitas vantagens. Além de gerar receita com as comissões do seguro, poderá aumentar as suas vendas, já que o cliente sentirá mais confiança para comprar a bike que deseja, sabendo que terá a proteção da marca Caloi.

E não para por aí. Ao fazer o seguro da bike, o ciclista ganha todos os benefícios oferecidos pelo Clube Santuu, que incluem serviços gratuitos como SOS Bike, Pontos de Apoio e Concierge do Pedal e facilidades como Rede de Descontos e Eventos, entre outros.