A partir desta semana, clientes C6 Bank podem contratar, direto no app, o Seguro C6 Vida, seguro de vida completo com oferta personalizada. O produto é oferecido pelo banco digital em parceria com a Fairfax Seguros, responsável pelo desenvolvimento da solução.

O Seguro C6 Vida oferece uma proposta personalizada para cada cliente, de acordo com seu histórico financeiro e compatível com a sua renda. O banco optou por um seguro sob medida porque preza a experiência do usuário e entende que planos pré-formatados, além de apresentarem questionários de saúde extensos, muitas vezes não atendem às necessidades reais dos usuários.

“Contratar um seguro de vida pode ser uma tarefa delicada. Por isso, elaboramos uma experiência não invasiva, descomplicada e transparente. A oferta é baseada no conhecimento que temos do cliente e exige apenas uma resposta positiva ou negativa para a pergunta: ‘Como vai sua saúde?’”, explica Fabio Basilone, head de Seguros do banco.

Ao fazer a simulação no aplicativo, o cliente recebe uma oferta que pode ser ajustada conforme o valor que deseja destinar por mês e o valor final que pretende destinar aos familiares. O capital, valor que os familiares recebem no caso da morte do segurado, é oferecido de acordo com o perfil do cliente.

“O seguro C6 Vida tem uma linguagem simples, é bastante acessível e de fácil contratação”, afirma Evandro Baptistini, head de Affinity da seguradora, que defende o desenvolvimento de processos menos burocráticos e mais transparentes para melhorar a experiência do cliente ao adquirir um seguro.

Um dos diferenciais do Seguro C6 Vida é a possibilidade de contratação de um auxílio para divisão de bens. O valor, adicional à cobertura total, é equivalente a 4% do patrimônio informado e pode ser usado para despesas burocráticas e impostos, gasto que nem sempre está no planejamento dos familiares. Além disso, o produto inclui assistência funeral de até R$ 5 mil por falecimento de até oito familiares, incluindo o segurado. Esse serviço é oferecido pelo C6 Bank em parceria com a prestadora de serviços funerários Memorial International.

Após a contratação do produto, os valores são debitados mensalmente da conta do segurado. O seguro já está disponível para clientes que usam o aplicativo do banco na plataforma Android. Para quem usa o aplicativo do C6 Bank em iOS, o produto estará disponível nas próximas semanas.

