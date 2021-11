A Brasilprev anunciou uma parceria estratégica com a H2O.ai, startup líder em Inteligência Artificial na nuvem.

A aliança une o potencial tecnológico da H2O.ai à expertise da empresa, que consolida seu portfólio de serviços e enriquece as possibilidades de integração e análise de dados internos e externos, que podem ser utilizados por diversas áreas da companhia. A expectativa é proporcionar à companhia ganhos em produtividade expressivos na criação de modelos, análises e tarefas de ciência de dados, com redução de custos, savings financeiros e de tempo, auxílio na tomada de decisão e resultados mais precisos e acurados por meio do uso da inteligência artificial.

Para o superintendente de Dados da Brasilprev, João Quaranta, a parceria vai permitir à companhia ter ainda mais agilidade para oferecer os produtos mais indicados e personalizados ao seu cliente. Ele revela ainda que o portfólio completo de serviços e soluções oferecidas pela empresa ajudou no processo de escolha.

“O mercado evoluiu muito, e com a chegada de temas como o open banking, open insurance, nós precisamos cada vez mais estar preparados e dispor de tecnologias que nos permitam trabalhar com dados”, revela Quaranta. “Isto nos permitirá conhecer melhor o nosso cliente, detalhando e individualizando os perfis, para que possamos entregar produtos mais exclusivos. Certamente no final do processo, isso vai garantir que o cliente atinja os seus objetivos e realize os seus sonhos”.

De acordo com Daniel Garbuglio, VP América Latina da H2O.ai, os benefícios da Inteligência Artificial para os negócios têm impulsionado a adoção da IA em todas as indústrias e setores, incluindo companhias privadas e públicas.

“Com essa nova parceria, a H2O.ai irá auxiliar no uso de novas ferramentas que apoiem a agilidade na entrega de melhores modelos, ajudando a Brasilprev a ter uma facilidade de insights sobre os dados que a Inteligência Artificial entrega e trabalhar no aprofundamento do entendimento do negócio”, ressalta Garbuglio.

