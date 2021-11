Camilo Buzzi é o novo diretor Comercial e de Marketing da Brasilprev. Com 33 anos de experiência no mercado bancário, atuando em posições estratégicas e de liderança executiva, principalmente no segmento de Corporate Banking, Buzzi é bacharel em Ciências Econômicas pela Fundação Alvares Penteado (FAAP), possui MBA em Finanças pelo Ibmec, além de especializações em Gestão Estratégica, Liderança e Marketing, todas pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper).

Buzzi iniciou sua carreira no Banco do Brasil em 1988, ocupou os cargos de head do Large Corporate nos setores Automotivo e de Agronegócios e posteriormente a Superintendência Large Corporate. Em sua passagem pelo mercado de Seguros, foi diretor geral de Grandes Riscos e Resseguros do Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre e diretor Comercial, Marketing e Clientes da Brasilseg. Desde 2019 ocupava a diretoria de Corporate Bank no relacionamento com o segmento de empresas do Banco do Brasil.

N.F.

Revista Apólice