A Brasilcap passa a contar agora com uma diretoria de Gestão de Riscos e Controles Internos. Para comandá-la, chega à companhia Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo. A nova diretoria terá, entre outras responsabilidades, a criação de estratégias para gerir os riscos corporativos inerentes ao mercado de capitalização. Ela vai promover, disseminar e monitorar a efetividade dos controles internos, bem como a conformidade com as regulações vigentes.

Araújo nasceu em Sobral, no Ceará. Ele é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará e tem Mestrado e Doutorado em Economia pela FGV. Iniciou sua trajetória profissional como analista no Banco do Estado do Ceará. Em 1992, ingressou no Banco Central, ocupando posições de destaque. Desde 2016, exerce cargos diretivos no Banco do Brasil, como vice-presidente de Serviços, Infraestrutura e Operações e vice-presidente de Gestão Financeira e Relação com Investidores, função que ocupava até agora.

O executivo lembra que a criação da nova diretoria atende a uma determinação do órgão regulador. Segundo ele, no entanto, a Brasilcap sempre desenvolveu atividades inerentes aos processos de Controles Internos e Gestão de Riscos. “São atividades que devem estar inseridas no dia a dia de todos nós. A mudança joga luz na importância desses processos para as grandes empresas. Nosso trabalho vai tornar isso ainda mais eficiente e visível. A responsabilidade é de todos”, explica.

O novo diretor reforça o propósito da empresa de ser um agente de transformação na vida das pessoas e na sociedade. A capitalização tem muito a contribuir neste sentido. “Acredito que o potencial de transformação está nas oportunidades que nossas soluções apresentam aos clientes. E, também, através de uma postura ética e transparente que a Companhia estabelece com seus acionistas, clientes e reguladores. Contribuímos para melhorar a vida das pessoas”, destaca.

N.F.

Revista Apólice