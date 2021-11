O setor de insurtechs continua crescendo na América Latina. Segundo dados publicados no estudo “Latam Insurtech Journey”, atualmente existem mais de 350 empresas deste tipo na região. O Brasil lidera o mercado com 32% de participação, com 129 insurtechs.

Para Gonzalo Geijo, Regional Sales Director da Charles Taylor, o crescimento do setor é uma consequência indireta da pandemia. “Hoje, há uma abertura maior por parte dos altos executivos, já que a pandemia, além de mudar sua mentalidade ao motivá-los a reinventar as maneiras de alcançar os resultados, os levou a formar equipes com talentos digitais nativos, que facilita a adaptação às novas tendências”, afirma Geijo.

O Brasil gera atualmente 57% do investimento total do setor na América Latina. Somente em 2020, o investimento cresceu 98% comparado ao ano anterior. No total, desde o início da atividade de insurtechs na região, foram investidos cerca de US$ 500 milhões. Estima-se que nos próximos três anos esta cifra chegue a US$ 1,5 bilhão.

O crescimento do setor Insurtechs no Brasil se deve em grande parte ao foco cada vez maior em novos modelos de negócio dedicados aos serviços (54%). “A pandemia obrigou as organizações a acelerar sua transformação digital e a implementar canais digitais. 2020 nos fez enfrentar uma realidade que não havíamos imaginado e nos forçou a tomar decisões que, mesmo consideradas corretas, muitas vezes eram postergadas. Sem dúvida a frase ‘depois da pandemia nada será igual’ ganha maior relevância. Os vencedores serão aqueles que utilizarem intensivamente a tecnologia e que impulsionem a inovação”, acrescenta Geijo.

Atualmente, estão registradas 351 companhias deste tipo na região, das quais apenas 6,6% estão presentes em mais de um mercado. Charles Taylor é certamente uma das empresas que se destacam neste campo. Após sua chegada na América Latina em 2018, esta Insurtech britânica, líder no setor em nível internacional, tem se destacado por oferecer um portfolio de serviços inovadores, capaz de se adaptar às soluções requeridas e que conta com um robusto conhecimento das necessidades do mercado.

“Charles Taylor focou-se em educar, semeando informações de tendências e soluções. Implementar seus serviços será um projeto em longo prazo com retorno. Porém, por meio de sua metodologia de implementação comprovada, a empresa poderá começar a ver resultados em 3 meses, demonstrando que são soluções inovadoras e seguras”, conclui Geijo.

K.L.

Revista Apólice