A Bradesco Saúde acabou de lançar a campanha publicitária, com a exibição no intervalo do Jornal Nacional (TV Globo), do filme “Promessa”. O vídeo reforça o compromisso da companhia com o cuidado às pessoas.

Desenvolvida pela agência AlmapBBDO, a campanha reforça os atributos da marca: proximidade, cuidado e relação humanizada e de longo prazo na proteção dos seus segurados. Além de TV, o plano de mídia da campanha contempla ações em sites, redes sociais, impressos, rádio e mídia exterior.

Para ampliar o alcance de suas mensagens, a empresa também reforça seu posicionamento nas redes sociais com a ativação de perfis exclusivos no Instagram e LinkedIn, que vão destacar conteúdos diversos sobre a iniciativas da empresa e o tema saúde, como programas de prevenção, serviços assistenciais disponíveis aos beneficiários e dicas para vida saudável.

Para o diretor-presidente da companhia, Manoel Peres, a nova campanha e o lançamento dos perfis nas redes sociais reforçam todo o trabalho realizado pela seguradora em prol da excelência do atendimento ao beneficiário. “Buscamos constantemente aprimorar a jornada de seus clientes, desde a contratação de produtos até a utilização de toda a gama de serviços assistenciais oferecidos. São muitos anos de trabalho com foco na prevenção e atendimento humanizado, além do investimento em tecnologia e inovação, para proporcionar a eles uma experiência cada vez melhor e mais completa”.

Já Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros, destaca a visibilidade proporcionada pela nova campanha, com o objetivo de levar o seguro a cada vez mais pessoas e empresas em todo o país. “A nova campanha institucional reitera o compromisso da empresa com o bem-estar dos seus segurados em todos os momentos. Os atributos da marca estão ressaltados nessa campanha, que transmite de forma simples e emocionante nossa mensagem de estar ao lado de quem se ama”.

Campanha reafirma parceria e presença

Para transmitir esses atributos, o filme “Promessa” traz a mensagem de um pai à filha, renovando uma promessa feita quando ela nasceu, de cuidar dela por toda a vida. Ele afirma que a promessa está de pé, pois contam com a Bradesco Saúde para protegê-los em todos os momentos da vida. E que onde ela estiver, não estará sozinha.

No lettering, o vídeo cita algumas características e serviços que diferenciam a companhia, como opções de planos nacionais e regionais a partir de três pessoas, a rede de atendimento presente em todo o país e consultas por telemedicina por site e aplicativo. A trilha sonora é outro destaque do filme, com uma versão instrumental da música “Thousand Years”, da cantora Christina Perri.

N.F.

Revista Apólice