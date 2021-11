A Bradesco Seguros anunciou uma nova ação promocional com ofertas especiais para o Seguro Residencial Sob Medida, que estará com desconto na cotação para coberturas de apartamentos, entre os dias 01 e 15 de dezembro.

A ação que acontece em todas as regiões do Brasil, tem como objetivo potencializar os ganhos de corretores com a venda da cobertura e aumentar a penetração do seguro Residencial no país. De acordo com a superintendente de Ramos Elementares da Bradesco Auto/RE, Raquel Cerqueira, o produto Residencial Sob Medida oferece diversas possibilidades ao corretor e afirma que o momento é de oportunidades nesse segmento. “O seguro residencial representa uma relação em torno de 0,2% do valor do imóvel. Além de oferecer uma boa relação custo x benefício para o segurado, se comparada a outras modalidades, o produto também possui uma variedade de assistências que simplificam a vida de quem o contrata”, destaca.

O Residencial Sob Medida passou por transformações que o tornam ainda mais atual em relação ao mercado e com coberturas personalizáveis, de acordo com a necessidade do contratante. O produto contempla coberturas e assistências para a casa e apartamento, tendo a proteção para atividade comercial na residência como um dos grandes atrativos e diferenciais, com proteção para máquinas, móveis, utensílios, mercadorias e matérias-primas diretamente relacionados com a atividade profissional do segurado, cujo ramo esteja devidamente enquadrado na legislação do MEI, por exemplo. Além disso, o consumidor pode contratar cobertura para casa de veraneio e os imóveis a partir de R$ 1 milhão, contam com novas proteções para paisagismo e veículos que estiverem no interior da garagem da casa, entre outros bens.

