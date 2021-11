O Grupo Bradesco Seguros registrou expansão de 9% no Faturamento de janeiro a setembro de 2021, em relação ao mesmo período do ano passado, com evolução dos Prêmios Ganhos de 7,1%. O Lucro Líquido apresentou crescimento de 16,4% ante o terceiro trimestre de 2020 e de 135,4% em relação ao segundo trimestre de 2021, favorecendo o resultado acumulado no ano, apesar do impacto ainda relevante dos eventos da pandemia da Covid-19 sobre os índices de sinistralidade, sobretudo nos segmentos de Saúde e Vida. Já o Retorno Médio sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) foi de 18,1%, ante 14,9% no mesmo período do ano passado.

Vale destacar, ainda, a evolução do Resultado Financeiro, de 107,1% na comparação trimestral e 62,1% no acumulado do ano, e a redução das Despesas Administrativas em 1,7% de janeiro a setembro, com efeitos positivos sobre o Índice de Eficiência Administrativa, que ficou em 3,7%, uma das melhores marcas dos últimos períodos.

Os números atestam a solidez e a capacidade do Grupo Segurador para cumprir sua principal missão na travessia desse período extremamente desafiador, provendo suporte e proteção aos seus segurados e beneficiários. De janeiro a setembro, foram pagos R$ 31 bilhões em indenizações e benefícios, dos quais R$ 4,3 bilhões destinados somente a eventos relacionados à Covid-19, devido ao aumento da necessidade de assistência médico-hospitalar, diagnósticos, consultas, internações e eventuais consequências pós-Covid, além de indenizações nos produtos de Vida. Somente no terceiro trimestre de 2021, essa despesa foi 74,6% maior do que a verificada no mesmo período de 2020.

Para fins de comparação, desconsiderado o efeito da despesa de R$ 96 milhões, referente à oneração de 5% na alíquota da CSLL a partir de julho/21, o resultado acumulado supera em 2% o registrado no mesmo período do ano passado.

O desempenho do Grupo no trimestre reflete, ainda, a adequação de seu modelo multirramo, que possibilita compensar impactos sobre determinadas linhas de negócios, preservando o equilíbrio da operação e a participação de mercado da companhia, assim como a eficácia da estratégia adotada em cada segmento de atuação, evidenciada, também, pelo aumento do número de clientes em praticamente todos os ramos.

Em Saúde, o Grupo Segurador estruturou a Atlântica Hospitais para atuar de forma independente como veículo de investimentos na cadeia de valor do segmento, tendo em vista oportunidades de participação em projetos em diversas praças. Dessa forma, o Grupo amplia sua presença no ecossistema de Saúde, que já inclui soluções em atenção primária, seguro-saúde e participação relevante em medicina diagnóstica, além da participação na Orizon, healthtech provedora de soluções na área.

No que diz respeito ao foco operacional no modelo da prevenção, a Bradesco Saúde inaugurou duas clínicas Meu Doutor Novamed, em São Paulo e em Recife (a primeira na Região Nordeste), elevando o total no país para 25 unidades. Em outra frente, lançou o plano empresarial Bradesco Saúde Ideal, com cobertura nacional e ênfase nos estados de Rio de Janeiro e São Paulo, além de dois novos produtos Saúde Efetivo, no Tocantins e na Bahia. Os novos produtos e iniciativas impactaram positivamente o número de clientes no segmento, com a incorporação de 66 mil vidas em 12 meses.

No segmento de Previdência Privada, a Bradesco Vida e Previdência complementou seu portfólio de produtos individuais, lançando novos fundos de investimento para todos os perfis de clientes, ampliou a oferta de serviços na plataforma da Ágora Corretora e expandiu a disponibilização de autosserviços para os clientes via aplicativo do Bradesco e Internet Banking, contemplando, entre outros, gestão de beneficiários e resumo dos saldos dos planos. Em Seguro de Vida, a empresa deu prosseguimento à estratégia de desenvolver produtos flexíveis, com coberturas e assistências que podem ser utilizadas em vida, de forma a oferecer soluções de proteção para o cliente ao longo de toda a sua jornada.

Já no ramo Auto, merecem destaque o Auto Lar, produto que reúne coberturas dos Seguros Auto e Residencial, e a extensão, para mais sete capitais, dos serviços do Bradesco Auto Center (BAC) Virtual, que possibilita a realização do orçamento do sinistro para clientes e terceiros por meio remoto. Com soluções voltadas para evoluir experiência do cliente, tanto em qualidade quanto em comodidade, a Bradesco Auto/RE ampliou sua carteira no segmento em cerca de 100 mil segurados, registrando crescimento de 5,4% em relação a setembro de 2020, apesar do momento particularmente desafiador vivido pela indústria automotiva.

Ainda na linha da evolução de sua estratégia digital, intensificada desde o início da pandemia, o Grupo Segurador expandiu e aprimorou seus canais de comercialização nessa modalidade, cujas vendas cresceram 71% de janeiro a setembro de 2021, alcançando R$ 1,2 bilhão, com aumento de 88% na quantidade de itens distribuídos. Os aplicativos Bradesco Seguros para comercialização de produtos já acumulam cerca de 9 milhões de downloads, e continuamos na trajetória de consolidação da experiência e dos serviços digitais em todas as frentes de atuação.

Além disso, tendo vista a ampliação da oferta de ferramentas digitais para seus parceiros de negócios, a Bradesco Seguros lançou o ‘Com você, Corretor’, perfil no Instagram com conteúdos voltados a esses profissionais. O portfólio inclui, entre outras informações, posts sobre produtos e principais serviços oferecidos pela companhia, tendências do mercado e dicas relacionadas à jornada de trabalho e ao relacionamento com os segurados.

