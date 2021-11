EXCLUSIVO – Em eleição realizada hoje, 16 de novembro, o candidato Boris Ber foi eleito o novo presidente do Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo). Com 1726 votos contra 250 para Luiz Morales, o ex 1º vice-presidente da entidade será o sucessor de Alexandre Camillo, agora superintendente da Susep, na gestão 2022-2025.

O plano de gestão de Ber foi elaborado a colaboração de associados do Sindicato, a partir de sugestões enviadas em evento virtual realizado em 04 de outubro, e pelos canais de comunicação da campanha. Além das inovações propostas, o grupo de Boris Ber ressalta que todas as conquistas, os benefícios e programas atualmente oferecidos pela entidade serão consolidados na nova gestão.

Um dos pilares do plano de gestão para 2022-2025 é a defesa do corretor de seguros de pequeno, médio e grande porte e o suporte aos corretores associados. Com base nesse pilar, foram segmentados 12 macro tópicos, para os quais os corretores enviaram suas sugestões. 1. Benefícios 2. Capacitação e Treinamento 3. Oportunidades de Negócio 4. Calendário de Atividades 5. Comunicação com o Corretor 6. Suporte ao Corretor Associado 7. Regionais 8. Comissões Técnicas/Institucionais 9. Tecnologia 10. Relacionamento Político Institucional 11. Marco Regulatório e Conjunto Normativo 12. Administração e Infraestrutura do Sincor-SP.

Cada item listado no plano de gestão segue acompanhado de justificativa que fundamenta a motivação técnica de sua inclusão no documento. Para cada um dos tópicos listados é apresentada uma breve introdução ao tema e as sugestões enviadas pelos corretores sobre aquele item, bem como as ações efetivas que nortearão as ações da chapa ‘Sim, Coragem’ na gestão 2022-2025.

“Muito obrigado por esse gesto democrático e importante para a categoria ! 87% dos votos para a chapa ‘Sim, Coragem!’. Vamos corresponder à confiança de cada voto, trabalhando para fortalecer cada vez mais o Sincor-SP e os corretores de seguros. Durante o período da campanha, o Luiz ficou como meu opositor, mas continuou meu amigo. Não posso deixar de agradecer aos voluntários que embarcaram em cada campanha e aos outros membros da chapa. Serei eternamente grato, agradeço a minha família e aos colaboradores do Sindicato. Iremos fazer o que é melhor para os corretores e para o mercado”, afirma Ber.

Morales também agradeceu aos votos e ressaltou a importância da entidade. “O mais importante é fazer o melhor para o corretor e buscar novos associados. Venham ser sócio do Sincor e vamos juntos ajudar na evolução do setor de seguros”.

Veja como ficou o resultado em cada regional do Sincor-SP:

Nicole Fraga

Revista Apólice

* este material ainda está em atualização

** com informações da assessoria de imprensa