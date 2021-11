A Black Friday não é só o grande momento do comércio online, mas também dos golpistas. O volume de vendas online aumenta e o risco de ataques cibernéticos também. Na edição brasileira de 2020 houve um aumento de 440% na ocorrência de golpes de phishing usando a data como pretexto. Para reduzir o risco de ataques às seguradoras o OTRS Group separou quatro dicas de segurança:

1 – Garanta princípios de segurança sólidos

O que é verdade durante o resto do ano é especialmente verdade em torno das promoções do comércio eletrônico na Black Friday. As equipes de segurança devem certificar-se de que suas medidas regulares estejam ativas e atualizadas. Isso começa com senhas fortes para login de funcionários e vai até a atualização dos sistemas corporativos e de segurança relevantes para garantir o mais alto nível de segurança em qualquer lugar.

2 – Capacite as pessoas e evite phishing

Não é incomum que ataques cibernéticos bem-sucedidos sejam resultado de erro humano. É, portanto, importante sensibilizar os colaboradores para possíveis ataques. As atividades de phishing, em particular, costumam tirar proveito de eventos externos para motivar os funcionários a clicar em links maliciosos ou fazer download de documentos infectados de vírus, com supostas ofertas da Black Friday. É por isso que faz sentido treinar os funcionários regularmente e aumentar a conscientização, especialmente em tempos de maior risco cibernético, para que eles possam permanecer alertas e reagir corretamente às ameaças externas.

3 – Defina e automatize processos de segurança

A segurança cibernética aumenta significativamente por meio de sistemas adequados e medidas de acompanhamento. As empresas devem definir processos para poder responder rapidamente no caso de eventos relevantes para a segurança. Se um colaborador tem que perguntar o que fazer ou a quem informar em uma situação de crise, perde-se tempo importante e corre-se o risco de piorar a situação cometendo mais erros. Quanto mais claramente os processos são definidos com antecedência e, idealmente, automatizados, mais eficazmente os danos podem ser contidos.

4 – Prepare-se para o aumento da carga de trabalho de segurança

As empresas que lançam suas próprias campanhas de marketing na Black Friday em particular devem estar bem-preparadas para este momento. Mais vendas e mais e-commerce também significam mais tráfego, mais acesso e, portanto, um risco maior de ataque, como um malware ou ataque de negação de serviço. Portanto, é importante estar atento ao tráfego, aos sistemas envolvidos e aos eventos relevantes para a segurança durante as campanhas. Também é aconselhável aumentar a equipe de funcionários para essa carga de trabalho de segurança, a fim de permitir experiências mais gratificantes para os clientes.

“O aumento internacional do volume de marketing e comércio eletrônico, como a Black Friday, sempre aumenta o risco de ataque do crime cibernético”, resume Jens Bothe, especialista em segurança do OTRS Group. “Hacking, phishing, fraude de cartão de crédito, ataques de negação de serviço – atividades criminosas online encontram seu alvo mais facilmente”.

N.F

Revista Apólice