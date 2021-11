EXCLUSIVO – Há a expectativa da Black Friday registrar a maior movimentação financeira desde que foi incorporada ao calendário brasileiro, em 2010. Segundo uma projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a data deverá movimentar R$ 3,93 bilhões no País. Confirmado esse aumento, o faturamento das vendas online e presenciais apresentará um crescimento de 3,8% em relação ao ano passado.

Por conta do sucesso da Black Friday, algumas empresas do mercado segurador estão oferecendo descontos em seus produtos/serviços e realizando campanhas de incentivos para os corretores parceiros. Confira algumas dessas ações abaixo:

Icatu Seguros

Entre os dias 22 a 26 de novembro a seguradora promove a Black Week. Pela primeira vez, a ação irá contemplar Vida e Previdência, reunindo benefícios para clientes e corretores.

Durante o período, todos os clientes que contratarem um Seguro de Vida ou uma Previdência Privada concorrerão a uma moto elétrica Scooter, sendo dois premiados. A cada novo certificado, será enviado um número da sorte, possibilitando mais de um número por cliente, a depender da quantidade de produtos contratados durante a vigência da promoção. Os sorteados poderão escolher entre receber a Scooter ou o valor do item como premiação.

Além da campanha para os clientes, durante o período da Black Week, todos os corretores parceiros que comercializarem Seguro de Vida Individual e Previdência Privada com Coberturas de Proteção (Risco), ganharão um percentual das vendas em pontos para resgatar prêmios na Plataforma de Campanhas da Icatu.

Seguros Unimed

A seguradora está promovendo uma semana de descontos nos seguros de vida, residencial, de responsabilidade civil profissional e nos planos odontológicos. Entre os dias 22 e 29 de novembro, a ação Blue Week disponibilizará 6% de desconto na compra de seguro de vida individual e vida mulher, e vouchers nos valores de R$ 50 e R$ 150 no site Submarino para quem optar pelos seguros residencial e de responsabilidade civil profissional, respectivamente. No mesmo período, a Smile Week (Unimed Odonto) oferecerá a contratação do plano Unimed Odonto Essencial Plus com 15% de desconto.

“Com DNA cooperativista, a empresa têm um forte compromisso com o cuidado com a saúde e com a proteção à vida e ao patrimônio dos brasileiros. Por isso, planejamos com muito cuidado uma semana de descontos e benefícios para quem quer investir na saúde bucal e no planejamento financeiro, garantindo segurança à residência, ao exercício da profissão e a toda família”, afirma Rodrigo Aguiar, superintendente Comercial e de Produtos Saúde e Odonto na companhia.

Para aproveitar a semana de ofertas, basta acessar o site da Seguros Unimed e da Unimed Odonto ou procurar um corretor credenciado.

TEX

Para os corretores que estiverem interessados em adquirir o TELEPORT, ferramenta de MultiCálculo e Gestão voltada para corretoras de seguros, terão descontos durante a campanha Black November. Os clientes atuais terão 30% de desconto para serviços que ainda não possuem.

Pacote Starter: Até 2 usuários, indicados para corretores menores que estão buscando automações. Serviços adicionais: 100 sms/mês, 30 assinaturas eletrônicas/mês. Autocomplete opcional.

Pacote Online: Até 5 usuários, 400 sms/mês, 200 assinaturas eletrônicas/mês, autocomplete, Nimble Leads ou Nimble Lite.

Pacote Growth: Até 12 usuários, 800 sms/mês, 300 assinaturas eletrônicas/mês, autocomplete, Portabilidade Completa, Nimble Leads e Nimble Lite.

ENS

A Escola de Negócios e Seguros (ENS) participará da Black Friday com um de seus principais produtos. Durante toda a sexta-feira, 26 de novembro, o curso online preparatório para o Exame para Habilitação de Corretores de Seguros poderá ser adquirido com desconto especial de 50%.

Para aproveitar o benefício, válido da 0h até as 23h59, os usuários deverão informar o cupom ENSBLACK no momento da compra do curso, no site da Instituição. O abatimento será concedido ao final do processo.

Qsaúde

Até o fim de novembro, a Qsaúde oferece 30% de desconto nas três primeiras mensalidades de novos clientes. A BlaQ Friday vale para todos os planos individuais da operadora e é mais uma ferramenta para reforçar a missão de democratizar o acesso à saúde de qualidade.

“A Qsaúde se diferencia do mercado por já oferecer um valor competitivo, uma rede credenciada de excelência e acesso a um time de saúde que faz acompanhamento constante dos clientes. Com essa promoção, queremos facilitar ainda mais o acesso de quem busca preços mais baixos para começar a cuidar da saúde”, diz Vanessa Gordilho, diretora-geral da empresa.

Youse

Neste ano, a insurtech traz uma recompensa em seu programa de indicação ‘Convide Amigos e Ganhe’, que permite que as pessoas se conectem umas com as outras e criem uma relação na qual todo mundo sai ganhando.

Até 30 de novembro, clientes dos produtos Auto, Auto por Km, Vida ou Residencial da insurtech ganham R$250 quando uma pessoa indicada por eles adquire uma apólice do Seguro Auto.

“Os consumidores esperam pela Black Friday para encontrarem boas oportunidades, mas,em geral, focam as buscas no varejo. Há muitas oportunidades no setor de serviços. E não quisemos simplesmente dar uma oportunidade para novos clientes, a nossa ideia foi também premiar quem está conosco o ano todo”, afirma Filippo Carmona, gerente de marketing da insurtech.

O caminho para a recompensa é bem simples: o cliente acessa o aplicativo da empresa e na aba Clube Youser, pode gerar o link de convite e o enviar para quem quiser. O recebedor desse desconto incrível deve cotar e contratar o Seguro Auto por meio do link enviado pelo amigo.

Após a aprovação do novo cliente, dentro das regras do programa, ambos saem ganhando. Quem indicou recebe o dinheiro direto na conta bancária, e o que recebeu a indicação ganha o desconto de R$ 250 no valor total do seguro. Mas para garantir o desconto recorde, é necessário fechar a apólice até 30 de novembro. Depois disso, a indicação retorna para o valor normal de R$ 50, mesmo se o link foi gerado durante o mês da Black Friday.

BB Seguros

De 19 a 30 de novembro, clientes que contratarem um seguro de vida, residencial, empresarial ou seguro de crédito terão direito a um acúmulo extra de pontos Livelo, cashback e muito mais.

Clientes pessoa física que contratarem o Seguro de Vida da BB Seguros com valor igual ou superior a R$ 100 mensais, e que contratarem também o plano Essencial do Seguro Residencial, terão direito a um cashback com o valor integral do Seguro Residencial. O cashback será pago em 12 vezes, desde que o cliente esteja ativo e adimplente.

Já os consumidores que contratarem o Seguro Empresarial massificado da BB Seguros receberão 5 mil pontos Livelo a cada R$ 1200 anuais de valor do seguro. O mesmo vale para clientes que contratarem o Seguro Vida Empresa Flex. Pessoas físicas que contratarem o Seguro de Vida receberão um cupom para o sorteio de 1 milhão de pontos Livelo a cada R$ 1200 anuais do seguro. Já os que contratarem o Seguro Residencial, receberão um cupom a cada R$ 700 anuais do seguro. Clientes que realizarem o pagamento com cartão de crédito Ourocard, Elo ou Visa, ganharão um cupom extra para o sorteio.

Clientes que contratarem crédito no Banco do Brasil têm direito a um cupom para os sorteios da promoção “Crédito Premiado”. São sorteios mensais de R$ 5 mil e, ao final da campanha, em dezembro, um sorteio de R$ 100 mil. Durante a Black Week BB, clientes que contratarem um Seguro Crédito Protegido para a operação de crédito terão direito a cupons em dobro para os sorteios da promoção.

