Ao longo de sua história, a B3 sempre reuniu tradição com inovação em produtos e tecnologia, sendo uma empresa de infraestrutura de mercado financeiro reconhecida mundialmente, com atuação em ambiente de bolsa e de balcão.

Já por intermédio de sua área de Educação, e na qualidade de instituição fundamental para a sedimentação do mercado brasileiro entre os maiores do mundo, a B3 investe constantemente na ampliação do acesso dos brasileiros ao mercado financeiro, não apenas por meio da tecnologia mais moderna como também da disseminação do conhecimento, algo fundamental para que os investidores atuem com maior segurança e confiança.

É justamente sob esta ótica que a B3 apoia iniciativas de conhecimento relativos à educação financeira, não só para aumentar sua base de clientes, mas principalmente para ampliar o acesso à informação com programas de educação de qualidade e conteúdos confiáveis.

Neste contexto, com seu olhar atento a novas oportunidades e aos principais mercados que sustenta a economia brasileira, a B3 reconhece a importância do mercado segurador, cujo crescimento se mantém mesmo em tempos de crise através da atuação incansável dos seus profissionais, sobretudo os Corretores de Seguros.

Foi pensando nisso que a B3, em parceria com a SulAmérica e a FGV Conhecimento, desenvolveu o curso “Educação Financeira: por que ela é importante para o Brasileiro?”, focado na disseminação de conteúdos básicos para corretores de seguros. São diversos temas dispostos em diferentes formatos, que estarão disponíveis na íntegra e de forma totalmente gratuita na plataforma PRASABER, a Escola de Negócios da seguradora. A curadoria do conteúdo foi realizada por docentes da FGV Conhecimento, que também atua no mercado segurador oferecendo o Programa de Formação para Corretores de Seguros e aplicando o Exame Nacional de Habilitação.

Com a chancela valiosa da B3 e da FGV Conhecimento, por intermédio de sua área de seguros, o curso certamente irá ajudar os corretores a operarem no mercado financeiro com maior confiança, garantindo o acesso ao conhecimento necessário para que possam alcançar seus objetivos de vida, sem o prejuízo de sua saúde mental, física e financeira.

N.F.

Revista Apólice