Focando em um mercado nacional de Responsabilidade Civil Geral (RCG), com potencial de expansão enorme, a Austral Seguradora anunciou Danilo Sacramento para o recém criado cargo de coordenador da área na organização. Com experiência de atuação em empresas como Chubb, Tokio Marine, Aon e Allianz, ele chega na empresa com a missão de desenvolver novos produtos para ampliação do portfólio.

“Temos um mercado no qual o seguro de RCG ainda é subcontratado. Um país como o nosso deve se espelhar em práticas de negócios como dos Estados Unidos, onde a proteção por danos causados a terceiros é uma cultura da sociedade e das empresas. Em nosso país com sua população e economia, esse cenário deve ser estimulado”, declara Sacramento.

O executivo explica que, na Austral Seguradora, sua ação nesse primeiro momento tem sido de rever clausulados e estudar novos produtos que estejam em sintonia com o DNA de inovação e tecnologia da empresa. “Para chegarmos ao cliente corporativo num plano de expansão, o modelo de negócios da empresa é ideal porque customiza produtos, entende a necessidade de cada um e dá dinâmica ao processo de contratação. Cada cliente é único”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice