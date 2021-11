A Aon realizou nos últimos dias 27 e 28 de outubro a segunda edição do Aon Insight Series | Latin America, o maior evento da companhia em todo o mundo, que contou com mais de 5 mil inscritos, representando 2.100 empresas de 35 países. Sob o tema Shaping Better Business Decisions, o encontro apresentou insights de especialistas e líderes empresariais para a tomada de melhores decisões em um mundo mais volátil.

No primeiro dia do evento, os participantes acompanharam discussões sobre perspectivas do mercado segurador com executivos globais e regionais da companhia, além do anúncio dos resultados Global Risk Management Survey 2021, pesquisa da corretora que reúne, a cada dois anos, informação de milhares de gestores de riscos em 60 países e 16 indústrias, para identificar os principais riscos e desafios enfrentados por suas organizações. Este ano o estudo foi conduzido com executivos de 2.344 empresas – sendo 529 da América Latina.

Outros destaques do dia 27 foram a participação do Co-Founder do The Rohatyn Group, Miguel Gutiérrez, sobre as “Megatendências que estão (re)modelando nosso mundo” e a participação da fundadora da Pentland Analytics e expert em análise de riscos, Dr. Deborah Pretty, que falou sobre a transformação de dados em percepções futuras, abordando a relação entre os eventos Grey Swan e análise preditiva.

O segundo dia do evento foi marcado por temáticas atuais, como resiliência e critérios ESG. Além da participação de líderes e parceiros da empresa, a programação do dia 28 foi marcada pelas participações da ciclista colombiana bi-campeã olímpica, Mariana Pajón, que falou sobre a relação entre a resiliência e o sucesso nos esportes de alta performance, traçando um paralelo com o mundo dos negócios e o mercado de trabalho, e do Fundador do Instituto Gerando Falcões (Brasil), Eduardo Lyra, que abordou o poder do ESG do ponto de vista dos impactados, também destacando como os fatores ambientais, sociais e de governança impactam as organizações.

“Todos sabemos que nosso mundo está mais volátil, econômica, demográfica e geopolíticamente. Além disso, nossa economia global está cada vez mais interdependente. Esse cenário traz grandes oportunidades para as empresas, mas também gera incertezas e riscos. Com a realização do evento, buscamos transmitir o aconselhamento e as soluções de que os nossos clientes precisam para ter clareza e confiança para tomar melhores decisões para proteger e expandir seus negócios”, afirmou Alejandro Galizia, CEO América Latina da Aon.

“Além de todo conteúdo apresentado nesses dois de evento, desenhado para apoiar nossos clientes a reduzirem a volatilidade e melhorar o desempenho dos seus negócios, esperamos, também, termos provocados reflexões importantes, por exemplo, sobre a mentalidade da liderança do futuro e critérios ESG. Novos tempos exigem, também, novas formas de liderar.”, disse Marcelo Homburger, Head da Aon Brasil.

Em sua segunda edição na América Latina, o Aon Insight Series teve a participação de mais de 50 speakers e o patrocínio de Chubb, Fairfax Seguros, AIG, SURA, Zurich Brasil, Allianz, Austral Re, Austral Seguradora, HDI, Junto Seguros, Pottencial, Seguros Unimed e Sompo. O evento também conta com edições realizadas nas cidades de Singapura, Londres e Melbourne.

