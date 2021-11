A Wiz Soluções (WIZS3) elegeu como novo membro titular e presidente do Conselho de Administração da Companhia o economista Antonio Cássio dos Santos. A Assembleia Geral Extraordinária aprovou nesta quarta-feira (3/11/2021) o ingresso dele como substituto de Fernando Melo Filho.

“Estou muito satisfeito por agora fazer parte da Wiz, que é tão dinâmica, inovadora, moderna e tem proporcionado resultados significativos aos parceiros, investidores e acionistas. Com todos os conselheiros, equipe diretiva e colaboradores, nós vamos somar expertises e esforços para as melhores práticas de governança corporativa e perenidade dos negócios”, enfatiza Antonio Cássio.

O currículo de Antonio Cássio inclui mestrado em Administração nos Estados Unidos pela Vanderbilt University do Tennessee e pós-mestrado em Negócios Globais na Espanha pelo IESE de Madrid, além outros títulos de mestrado e especialização em transformação digital, diversidade e sustentabilidade por instituições renomadas no exterior e no Brasil. Ao longo de mais de 40 anos de experiência no mercado segurador e correlatos, ele ocupou cargos de liderança executiva no Brasil e exterior nos grupos Mapfre, Zurich, Generali e IRB.

Antonio Cássio foi eleito quatro vezes “Executivo de Valor” como melhor CEO de seguros pelo Valor Econômico e um dos 5 executivos mais influentes da América Latina no Setor pela Insurance Business. Em 2021, o executivo figura entre as 500 pessoas mais influentes da América Latina, de acordo com a Bloomberg Línea.

Até março deste ano, Antonio Cássio foi presidente da diretoria do IRB e, atualmente, segue como presidente do Conselho do ressegurador – nicho de atuação sem interação direta ou conflito de interesses com o da Wiz.

“A escolha do Antonio Cássio deve-se ao fato de ele, em sua essência, formação e carreira, ter os mesmos valores que norteiam a Wiz. Nós estamos convictos de que se trata de um grande profissional com as condições ideais para assumir o Conselho de Administração com isenção e credibilidade”, afirma o CEO da Wiz, Heverton Peixoto.

K.L.

Revista Apólice