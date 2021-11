Em pleito realizado no dia 29/10, André Thozeski foi eleito presidente do Sincor-RS (Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul) para a gestão 2022-2025.

Thozeski começou a atuar no seguro em 1983 como securitário e em 1988 formou-se corretor pela então Funenseg. É associado ao Sindicato desde 2004 e começou suas atividades na entidade como sub-delegado da Região do Vale do Sinos, auxiliando o então delegado César Blauth. Depois, foi nomeado delegado Regional. Sob a gestão Marini foi diretor de Marketing e Eventos, colaborou como vice-presidente na gestão Pansera e agora assume o posto máximo da categoria profissional no estado.

O novo presidente, que substitui Ricardo Pansera, avalia: “Agradeço muito a todos os nossos colegas, profissionais corretores de seguros associados, pela sua participação na nossa entidade. Somos um Sindicato patronal, de empresários e de profissionais, focado na excelência. Caminhamos para 80 anos de trabalho árduo, em que muitos voluntários corretores se doaram para a nossa entidade, quero honrar a todos estes.”

O novo presidente vai assumir o cargo, junto com a sua diretoria, para liderar a categoria de 2022 até 2025. Na avaliação de Thozeski, a composição da futura gestão do Sincor-RS une experiência com vitalidade. “Nossa diretoria está muito equilibrada, pois, une pessoas que têm grande vivência na associação e no mercado segurador com profissionais que possuem juventude, energia e certamente contribuirão muito. Creio que estamos fazendo a combinação ideal para um crescimento ainda maior da Entidade”, enfatizou.

Ele acrescenta: “Por causa da pandemia, o Sincor-RS teve que mudar radicalmente suas ações e sua atuação, socorrendo-se dos meios remotos para manter-se em contato com seus corretores. Com a perspectiva da retomada das atividades na sociedade, a partir de 2022 a entidade vai voltar a promover cursos, palestras e encontros para a categoria, de forma presencial, sempre dentro dos protocolos sanitários.” E complementa: “Nosso Brasesul em maio de 2022 já está confirmado!”

Ele garante que o Sincor-RS seguirá na defesa permanente dos interesses legítimos da categoria: “Nosso Sindicato é pioneiro em muitas lutas. Vamos manter o enfrentamento daqueles que querem nos excluir do mercado de seguros, criando normas injustas e desnecessárias. Seguiremos lutando pela precificação justa e pelo respeito aos profissionais corretores, atuando contra a venda casada feita por grandes conglomerados financeiros e contra as barbaridades que as tais ‘associações’ estão causando aos cidadãos consumidores e aos corretores. Manteremos sempre a defesa da nossa categoria.”

A nova diretoria está assim formada:

Marcos Pozza será o vice-presidente, enquanto que Ricardo Pansera será vice-presidente Administrativo e Financeiro. Celso Marini ocupará a posição de vice-presidente de Relações com o Mercado.

A diretora de Marketing e Eventos será Genesi Cassol; a diretora Social, Tânia Rosa; o diretor de Benefícios e Convênios, Marco Antônio Fortuna; e o diretor de Formação Técnica será Andreas Rafael Mayer. Os suplentes da diretoria serão Tatiana Petzhold e Jorge Edivan Kath. Laiza Martins, Antônio Alvarenga, César Blauth e Amauri Bueno integram o Conselho Fiscal.

N.F.

Revista Apólice