A Alper Consultoria em Seguros acabou de anunciar a aquisição da JDM Seguros, uma corretora de seguros especializada em seguros para lavouras, localizada em Cruz Alta no Rio Grande do Sul. Com a aquisição, a empresa amplia a presença na região Sul, onde quer se tornar referência em seguro agrícola. A JDM movimenta cerca de R$ 105 milhões em prêmios.

“Nossa presença no agro vem se consolidando de forma robusta, desde a aquisição da Next Marka em dezembro de 2020, passando pela parceria exclusiva fechada com a Agrogalaxy em agosto deste ano, e agora a aquisição da JDM, que nos traz a expertise em seguros para lavouras, além da expansão para uma importante região como a de Cruz Alta.”, ressalta Marcos Couto, CEO da consultoria.

De acordo com Couto, a operação expande e fortalece a presença da Alper no Rio Grande do Sul, com uma nova filial na cidade de Cruz Alta, além de uma nova filial no Mato Grosso do Sul. O Rio Grande do Sul é o terceiro estado do Brasil que mais produz grãos, sendo a região noroeste do Estado, onde se localiza Cruz Alta, responsável por 70% da produção de soja. Maracaju é a cidade que mais produz soja no MS.

As atuais sócias da JDM Carolina, Adriana e Fernanda de Oliveira, permanecem na operação como diretora de Agro filial Cruz Alta, gerente administrativa e gerente de contas da filial, respectivamente.

Para Carolina, a associação à consultoria traz inovação e tecnologia embarcada ao relacionamento e dedicação ao cliente, marca registrada da JDM. “A união com a Alper vem da necessidade de nos desenvolvermos e oferecermos aos nossos clientes novas soluções, mais opções e melhores condições comerciais em seguros, mantendo nosso modelo de atendimento próximo e especializado”, explica.

Essa é a quarta aquisição da Alper este ano: Ferfi Corretora de Benefícios, a carteira de Benefícios da Ô Insurance – Ô Benefits e a C6 Re, divisão de Resseguros do C6 Bank.

