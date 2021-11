O economista Alexandre Camillo tomou posse como o novo superintendente da Susep (Superintendência de Seguros Privados). O executivo, que ocupava a presidência do Sincor-SP (Sindicato de Empresários e Profissionais Autônomos da Corretagem e da Distribuição de todos os ramos de Seguros, Resseguros e Capitalização do Estado de São Paulo) desde 2014, foi nomeado para a superintendência da Autarquia no dia 12 de novembro e já assumiu o cargo oficialmente em 16 de novembro.

Durante seu mandato à frente da Susep, Camillo afirma que se empenhará para consolidar o crescimento do mercado securitário. O executivo diz que voltará seus esforços na entidade para os consumidores e para o aumento do acesso dos produtos de seguros aos brasileiros de todas as classes econômicas e sociais. “Entendo que devemos ampliar a percepção e reconhecimento dos efeitos e ganhos do seguro junto ao poder público, poder político e especialmente junto a sociedade”, declara.

Alexandre Camillo é corretor de seguros e atua no mercado há mais de quatro décadas. Além da presidência do Sincor-SP, função que exerceu até 10 de novembro, Camillo ocupava, desde 2015, o cargo de vice-presidente da Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros, de Capitalização, de Previdência Privada, das Empresas Corretoras de Seguros e Resseguros) na região Sudeste.

Camillo é economista com especialização em gestão para administradores e especialização em gerência de negócios de seguros, corretor de seguros, presidente da Camillo Corretora de Seguros e autor dos livros “Venda Evolutiva” e “Vendas Progressivas”, voltados para a distribuição de seguros.

