EXCLUSIVO – Foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União a nomeação de Alexandre Camillo como superintendente da Superintendência de Seguros Privados. Camillo é corretor de seguros há mais de 40 anos e, nos últimos oito anos, ocupou a presidência do Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo, que deixa agora para assumir o novo cargo.

Esta é a terceira vez que a cadeira de superintendente é ocupada por um corretor de seguros. Antes de Camillo, Armando Vergílio e Joaquim Mendanha já haviam estado à frente da autarquia.

Resta saber as mudanças que serão promovidas pelo novo superintendente, uma vez que uma das maiores bandeiras da Susep neste momento, o Open Insurance, não contempla a participação destes profissionais. Havia muitas queixas dos profissionais corretores de seguros em relação à atuação de Solange Vieira, antiga superintendente, que, reiteradamente, afirmava que a presença dos corretores encarecia os contratos de seguro.

“É o maior desafio da minha carreira, mas estou completamente motivado a fazer mais pelo mercado de seguros, que me possibilitou todas as realizações, e que deve seguir seu sólido crescimento com olhar cada vez maior ao consumidor e atendimento aos brasileiros de todas as classes econômicas e sociais. Estou muito lisonjeado e honrado com esta missão”, declara Camillo.

O novo superintendente começou sua carreira no mercado de seguros há 41 anos. Em 1990, fundou a Camillo Corretora de Seguros e incorporou a Ypiranga Corretora de Seguros em 2001. Com essa segunda empresa também empreendeu no ramo de certificação digital, e sua Autoridade de Registro Ypiranga iniciou operações em fevereiro de 2011. Em 2021 adquiriu a terceira corretora do grupo, a Elias Corretora de Seguros.

Na política setorial, assumiu o cargo de diretor social do Sincor-SP em 2005, dois anos depois foi nomeado 2º vice-presidente da entidade. Em 2012, foi eleito mentor do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo. Em março de 2014 foi eleito presidente do Sincor-SP para a gestão 2014-2018. Em março de 2018 foi reeleito por aclamação para mais uma gestão, no período 2018-2022. Desde 2015 é também vice-presidente da Fenacor na região Sudeste e responsável pela operação de certificação digital para os corretores de todo o País. Em 2018 candidatou-se pela primeira vez a um cargo na política partidária, como Deputado Estadual por São Paulo, tendo conquistado 21.086 votos.

É economista, com especialização em gestão para administradores e especialização em gerência de negócios de seguros. É autor de dois livros voltados à distribuição de seguros: Venda Evolutiva e Vendas Progressivas.

Kelly Lubiato

Revista Apólice