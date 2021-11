A seguradora AIG (American International Group) registrou lucro líquido de US$ 1,66 bilhão no terceiro trimestre deste ano. O resultado representa um salto de 490% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o lucro foi de US$ 281 milhões.

O lucro ajustado por ação foi de US$ 0,97, acima da previsão de US$ 0,90 feita por analistas consultados pelo FactSet. A chamada receita ajustada da companhia é observada de perto por analistas de Wall Street porque exclui certos itens julgados não recorrentes. No período citado, a empresa totalizou US$ 837 milhões na receita ajustada, um aumento de 18% na comparação anual.

Os resultados do ano passado foram prejudicados pelos lockdowns por conta da pandemia, o que prejudicou os negócios da seguradora em seguro de viagens. A organização havia assumido uma cobrança de US$ 185 milhões no terceiro trimestre contra ganhos por perdas estimadas da Covid-19. Os resultados do ano anterior também foram prejudicados por custos relacionados a um desinvestimento.

A AIG informou que sua unidade de seguros gerais, que é um dos maiores vendedores mundiais de seguro de acidentes de propriedade para empresas em todo o mundo, continuou a mostrar melhorias em termos de indicadores de lucro cruciais.

O lucro de subscrição da seguradora para o trimestre mais atual incluiu US$ 628 milhões em catástrofes, predominantemente do furacão Ida, bem como inundações no Reino Unido e na Europa. Isso em comparação com US$ 790 milhões em catástrofes em igual período do ano anterior, que incluiu US$ 185 milhões de perdas estimadas em relação à covid-19.

A companhia está se preparando para uma oferta pública inicial (IPO) de sua unidade de seguro de vida e aposentadoria. No início deste mês, a empresa fechou a venda de uma participação acionária de 9,9% na unidade para o Blackstone Group.

* Fonte: Investing.com