A Zurich acabou de lançar um programa de renovação do seguro de roubo e furto de aparelhos de celular. Por meio de uma plataforma, o processo é prático: a pessoa que já possui uma apólice próxima a expirar receberá automaticamente, via SMS e-mail e WhatsApp, um link com acesso a um voucher para uma nova contratação. A mensagem será enviada por meio das empresas com as quais a seguradora mantém parceria. Serão aceitos aparelhos com até 2 anos de uso.

“Diferentemente do que acontece com o segmento de automóveis, não existe a cultura de renovação de seguro de celular no país. Só que, além de ser um dos itens mais comuns nas mãos das pessoas em todo o território nacional, é também um dos bens mais subtraídos. A iniciativa marca a entrada da companhia no mercado de seguros para aparelhos usados, cujo potencial é 227,3 milhões segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)”, observa o diretor executivo de Parcerias da empresa, Luis Reis.

O executivo lembra que, somente em São Paulo, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado, cerca de 30% dos crimes de roubo e furto têm como alvo aparelhos celulares. “Pode-se dizer que a cada 10 itens subtraídos 3 são justamente desses dispositivos. Infelizmente, os números nas outras unidades da federação não devem ser muito diferentes. Se unirmos esse fato a outro, o de que há cerca de 234 milhões de smartphones no Brasil, como apontou pesquisa da Fundação Getulio Vargas, dos quais apenas 7 milhões possuem seguro (fonte: Anatel), fica patente a necessidade de as pessoas contratarem esse tipo de proteção”, observa.

A Zurich oferece, por meio de seus parceiros no varejo (como os citados acima), seguro para celulares com um investimento a partir de R$ 6,99 mensais. O valor varia de acordo com o custo do aparelho, o que está diretamente relacionado à marca e ao modelo. E, além do seguro para roubo e furto, a seguradora oferece outros produtos, como Danos Acidentais e Garantia Estendida.

Danos Acidentais: Garante o reparo do aparelho segurado em casos de ocorrência de danos acidentais não cobertos pela garantia do fabricante, e cobre ainda avarias decorrentes de quedas acidentais, derramamento de líquidos e danos elétricos. Se não for possível realizar o reparo do bem, o segurado recebe um novo aparelho igual ou semelhante ao descrito na apólice.

Garantia Estendida: Oferece a extensão da garantia original de fábrica. Se o aparelho vier com um ano de garantia de fábrica, por exemplo, o Garantia Estendida só iniciará após esse prazo. O período de validade dependerá da escolha dentre as opções disponíveis na loja em que o cliente adquirir o celular, podendo chegar a até 3 anos após a garantia de fábrica. Em caso de defeito, a Zurich garante o reparo sem qualquer custo ao cliente. Se não for possível o reparo, a seguradora poderá definir pela troca do produto por outro igual ou similar. Em casos extremos, em que não for possível a troca, o cliente será indenizado em dinheiro, de acordo com o descrito nas condições do seguro.

N.F.

Revista Apólice