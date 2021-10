A Wiz Parceiros, unidade de negócio de crédito da Wiz Soluções, segue ampliando os canais de distribuição de consórcios no País e agora trabalha em novas frentes comerciais, através do desenvolvimento de parcerias com fintechs como a Fitti Pagamentos, a OneOpen Finance e a Quero Financiar.

“Temos firmado parcerias com gigantes instituições financeiras como Itaú, Banco do Brasil e Santander, mas também levado oportunidade para empresas emergentes, com alto potencial de desenvolvimento em seus nichos, uma vez que já possuem clientes fidelizados. É uma forma desses canais, através de um produto tradicional, porém relativamente complexo para a administração, agregar valor aos clientes. E isso contando com a nossa expertise e suporte” enfatiza o diretor-executivo da empresa, Rodrigo Salim.

A estratégia da Wiz Parceiros é de fortalecer as ações de vendas por meio da inovação tecnológica, levando os produtos financeiros para múltiplos canais digitais. Só o consórcio de veículos movimentou R$ 58,2 bilhões, um aumento de 56,9% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo de 2020, segundo a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios (Abac).

“O vasto portfólio de produtos é um diferencial das fintechs. Ele serve de argumento de vendas para aumentar as receitas. O mercado está com apetite para os consórcios e estamos saindo na frente com um novo ecossistema. Por esses canais, nós podemos ofertar também outras modalidades de crédito no futuro. Do financiamento imobiliário ao home equity, por exemplo”, explica a superintendente de Grandes Marcas da companhia, Angie Talamini.

Após os acordos com as fintechs nos últimos meses, a Wiz Parceiros iniciou a fase de operacionalização. O momento é de identificar as especificidades para o sucesso da atuação conjunta. O modelo da Quero Financiar é mais convencional e abrangente sobre o ponto de vista do público-alvo. O OneOpen Finance é um marketplace do mercado financeiro voltado para o planejador, agente autônomo, consultor e planejador financeiro.

Já a Fitti Pagamentos está em fase de lançamento do seu novo portal, e se posiciona como uma plataforma one stop shop de produtos e serviços financeiros e não financeiros integrados em uma estratégia omnichannel, possuindo, além de consórcios, a comercialização de seguros, crédito e empréstimos, financiamentos imobiliários, câmbio, meios de pagamentos, investimentos, shopping com cashback e serviços digitais como pacotes de atendimento para o segmento de HealthCare, além do projeto de longo prazo focado no lançamento de sua própria conta digital.

A Wiz vê essas parcerias como excelentes oportunidades de integração de produtos e serviços originados internamente com canais cujo potencial é escalável e com boa penetração comercial no mundo digital. “Somos um hub com opções e produtos maduros, com relatórios de gestão e suporte qualificado. Oferecemos soluções de crédito de forma ágil, fácil e simples”, afirma Angie.

N.F.

Revista Apólice