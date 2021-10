A Willis Towers Watson anunciou a nomeação de Eduardo Takahashi como Country Líder para a operação do Brasil. O executivo possui mais de 27 anos de experiência no setor de seguros, especializado na consultoria personalizada e acompanhamento de clientes com operações complexas em todo o mundo, o que lhe deu a oportunidade de adquirir grande conhecimento e experiência para conectar as necessidades dos clientes com as expectativas do mercado.

Há mais de dez anos, Takahashi ocupou cargos de gestão e liderança como diretor executivo de Gestão de Riscos, diretor de Soluções de Seguros de Garantia, diretor Nacional de Vendas, diretor de Operações de Soluções de Risco Comercial, sendo o mais recente vice-presidente executivo em corretoras com vasta experiência no mercado brasileiro e presença mundial.

“Estou muito feliz e honrado pela oportunidade de me juntar ao time da Willis Towers Watson no Brasil. A WTW é uma empresa global com mais de 190 anos de existência e tenho absoluta certeza que somando esta vivência com a experiência deste time fantástico, vamos apoiar aos nossos clientes e parceiros de negócio na busca do crescimento saudável e sustentável das nossas empresas, dos nossos colegas e da nossa sociedade. O mercado global, e especialmente o mercado brasileiro, passam por um momento de grande transformação, tanto no seu modelo de negócios quanto na busca da eficiência e da inovação técnica e tecnológica. Vamos fazer juntos esta transformação”, diz o executivo.

Takahashi se destaca como um líder que se conduz sob os valores de excelência, honestidade, integridade e foco do cliente, valores que também caracterizam a companhia.

Como líder no Brasil, o executivo se reportará a Luis Maurette, líder da América Latina na WTW, e será responsável pela maior operação do mercado latino-americano, com mais de 800 colegas de Soluções de Risco Corporativo e Corretagem, bem como para as áreas de Capital Humano e Benefícios.

“A WTW tem uma proposta de valor poderosa e um time invejável de profissionais muito bem preparados e orientados para apoiar ao cliente em todo o seu processo de tomada de decisões. Espero poder contribuir com este time extraindo o melhor de cada colega, sempre em prol do todo, com foco total no cliente e com muita integridade, ética e transparência”, afirma.

Takahashi é um exemplo claro do foco que a Willis Towers Watson tem em talentos críticos para continuar alavancando sua presença no mercado latino-americano e oferecendo uma oferta diferenciada para seus clientes e parceiros de negócios.

N.F.

Revista Apólice