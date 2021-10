Realizar a gestão eficiente das avarias, identificação exata dos locais da ocorrência, redução do tempo de indenização e quantidade de documentos emitidos, além da interligação de todos os integrantes da cadeia de seguros são alguns dos desafios diários de corretoras e seguradoras. Ao mesmo, esses são os principais diferencias e funcionalidades da Visori, startup com tecnologia inédita para gestão de todo o processo de vistorias, sinistros, avarias e seguros em tempo real, para todos os tipos de cargas transportadas e veículos.

Segundo o cofundador, André Pereira, a plataforma auxilia na identificação de fraudes, redução de sinistralidade, perdas operacionais pois, identifica o local e horários exatos, registra imagens em tempo real das avarias e danos, além de transmitir para seguradoras, corretoras de seguros e para os gestores da operação em tempo real. Isso pode gerar a redução de custos com seguros.

“A plataforma tem se destacado no mercado em relação à gestão “ acertada” das avarias, identificação exata dos locais da ocorrência, redução da quantidade de documentos e do tempo de indenização, além da interligar seguradoras, corretoras e segurados”, destaca Pereira.

Além de evitar a transação de documentos por e-mails, a tecnologia atende às regras de segurança da LGPD, ou seja, possibilita a troca de informações sem o “manuseio” das mesmas. Com sua expertise é possível reduzir trâmites operacionais e o tempo de indenização do cliente em caso de sinistros.

“Seguradoras e corretoras podem ter o acesso a dados e relatórios que geram informações precisas, com possibilidade de diversos filtros através do nosso cubo de inteligência, lembrando que o mesmo sempre é modelado com o viés do core business do cliente”, finaliza o executivo.

