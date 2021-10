A UZE, empresa do Grupo Omni focada em soluções de crédito para o varejo, lança a assistência Proteção Pet, serviço que terá cobertura nacional, valor mensal de R$19,99 e voltada para clientes que possuem cartão dos parceiros da empresa. Os consumidores poderão contratar a novidade por meio de um formulário de cadastro ou nos aplicativos dos parceiros, preenchendo informações pessoais e do pet, tais como nome, idade e raça. De acordo com a companhia, o desenvolvimento do produto foi pensado especialmente na saúde de pets que fazem parte de famílias das classes C e D. Dessa forma, elas passam a assegurar o cuidado com um pequeno investimento a cada mês.

O seguro, que é disponível para cães e gatos, cobre serviços de cirurgia, internação e exames veterinários de até R$800,00 (em casos de doença ou acidentes), consulta veterinária emergencial, hospedagem pet – limitado a 02 diárias de até R$150,00/dia – e assistência funeral, nesse caso, a central de assistência se responsabilizará por todos os trâmites de sepultamento ou cremação.

O serviço também cobre a implantação de microchip (chip implantado na nuca do pet que armazena informações importantes, como nome, nome do dono, endereço e histórico de doenças), dessa forma, se o pet for encontrado, é possível levá-lo a um veterinário para fazer a identificação. Além de todos os benefícios da assistência, os clientes concorrerão a um sorteio mensal de R$10.000,00.

Além do amparo à saúde, para o Co-CEO da empresa, André Vilas, a UZE oferece a chance de o pet permanecer mais tempo na família. “Quem tem um pet sabe o quanto imprevistos podem custar caro. Às vezes é uma doença inesperada, um acidente, entre outras situações que acontecem com o animalzinho, e que são capazes de alterar a rotina em casa e afetar o orçamento. Com o Proteção Pet, as pessoas não passam por esses apuros porque têm a garantia de um suporte, além do cuidado que todo o bichinho merece”, explica o executivo.

