Ainda é possível dar o pontapé inicial em busca do diploma de ensino superior neste ano. A Graduação Tecnológica em Gestão de Seguros, ministrada pela ENS, está com vagas remanescentes para a última turma online do curso em 2021.

O curso forma profissionais aptos a empreender a gestão financeira de forma consistente e inovadora, em consonância com os princípios da administração contemporânea e em sintonia com a evolução. O egresso poderá atuar na supervisão de equipes comerciais e técnicas no segmento de seguros, fazer análises de bens a serem segurados, desenvolver planos e contratos de seguros, entre outras atividades.

As vagas são para a modalidade online, que dispõe de salas de aulas e ferramentas de colaboração, trazendo maior aproveitamento entre os participantes. O início será em 13 de outubro.

Com parcelas a partir de R$ 102,09, o curso conta com políticas de bolsas e descontos para ex-alunos do programa Amigo do Seguro, da ENS, transferidos de outras instituições de ensino e/ou diplomados, colaboradores de empresas conveniadas e corretores de seguros associados aos Sincors.

O processo seletivo está sendo realizado de forma virtual, mediante agendamento em uma das datas disponíveis. Também é possível ingressar utilizando a nota do ENEM (últimos três anos), apresentando diploma de ensino superior ou por transferência externa.

As inscrições devem ser feitas no site profissaosegura.com.br. Mais informações estão disponíveis pelo e-mail [email protected] e nos telefones (21) 3380-1532 e (11) 2739-1059.

Formandos colam grau em cerimônias online

Na semana passada, a ENS realizou sessões solenes de colação de grau de 15 alunos do Bacharelado em Administração com Linha de Formação em Seguros e Previdência, e de 33 alunos da Graduação Tecnológica em Gestão de Seguros. As cerimônias foram realizadas de forma remota, por meio da ferramenta Microsoft Teams, nos dias 28 e 29 de setembro.

A coordenadora da Graduação Tecnológica, Dáclis Coelho, destacou a participação e a dedicação dos formandos, que precisaram se adaptar para o estudo online em razão da pandemia. “Conseguimos manter a qualidade e o empenho, por parte dos professores e dos alunos. Foram muitas histórias de vida que mudaram em dois anos. Nossa Escola é um celeiro de talentos e as portas estarão sempre abertas”.

Já o diretor de Ensino Superior da Escola, Mario Pinto, que concedeu a outorga de grau aos formandos, ressaltou que os egressos estão em uma profissão bonita e profunda, que mexe com vidas e patrimônios, de alcance imenso.

O diretor incentivou os novos profissionais a continuarem investindo no conhecimento e a buscarem sempre a satisfação pessoal no trabalho. “Nossa missão é formar pessoas competentes, com capacidade de transformação, que possam agregar ao mercado segurador, mas que sejam também pessoas felizes. Que vocês possam ser elementos difusores de ética e justiça, mas também de felicidade”, finalizou.

N.F.

Revista Apólice