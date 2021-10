ATUALIZADO DIA 22/10/2021 ÀS 11:30 – A UCS (União dos Corretores de Seguros) realiza no dia 26 de outubro, terça-feira, a partir das 19 horas, seu 9º Trocando Ideias de 2021, quando irá receber Luiz Morales, candidato à presidência do Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo).

Fundador da UCS, Morales encabeça a chapa ‘Como Queremos’, que tem como proposta mudanças na gestão. Ele defende que já atua pela categoria desde o início de sua carreira como corretor, e sua batalha o inspira para almejar um sindicato que aja com força, realidade e, principalmente, que dê resultado aos corretores de seguros. Ele lembra iniciativas realizadas enquanto liderança da União, como o Boletim Informativo, que visa auxiliar os associados em comunicação com segurados, e programas como o ‘Trocando ideias’ e o ‘Trocando Negócios’, que ajudam no desenvolvimento profissional. “Em ações como essas buscamos a inserção dos corretores de seguros em novos nichos de negócios, fazendo com que ele cresça e se desenvolva. Também auxiliamos na inserção nas redes sociais para aproveitar as oportunidades do mundo digital. Queremos ampliar este trabalho no âmbito do Sindicato”, declara.

Para o candidato, o Sincor-SP precisa de mudanças que tragam melhorias para a categoria. “Queremos trazer os corretores para dentro da entidade, ouvindo reivindicações, discutindo o que pode ser feito e onde o Sindicato pode intervir nas melhorias para a classe”.

O presidente da UCS, Arno Buchli Junior, destaca a importância de os corretores de seguros conhecerem as propostas dos dois candidatos para participarem e definirem os rumos de seu Sindicato e de seus negócios. “Este tema é de grande importância e atenção de todos nós, pois estamos tratando do futuro da representação de nossa categoria”.

Para acompanhar o evento, basta acessar o link.

A UCS esclarece que o espaço foi aberto aos dois candidatos, Boris Ber e Luiz Morales, apesar de apenas Morales ter aceito o convite. É importante elucidar que a entidade vinha buscando agenda com o outro candidato, Boris Ber, desde agosto, e pela proximidade da eleição e importância de levar informação para os nossos associados, definimos a data final, determinando que caso um não pudesse comparecer o outro utilizaria todo o espaço de palestra do evento.

N.F.

Revista Apólice