Em movimentação anunciada na última semana para todos os colaboradores da TEx, Emir Zanatto assumiu como CEO da insurtech e passa a comandar o time de 160 pessoas em oito estados do país e nos Estados Unidos. A transição ocorreu de forma bastante natural, tendo atuado como Gerente de Atendimento e COO, além de ter construído um estreito relacionamento com Clientes, Corretores, Seguradoras e Parceiros ao longo de seus sete anos na TEx.

Como novo CEO da empresa, Zanatto assumiu novos desafios e hoje é o responsável por tomar todas as decisões estratégicas, além de gerenciar recursos, operações gerais e atuar como ponto focal com o Conselho de Administração.

O anúncio foi feito em Live interna para os 160 colaboradores, com a participação especial de Omar Ajame, co-fundador e CEO da organização nos últimos 12 anos e Bruno Zangari, co-fundador e ex-CFO da empresa. Em uma bate-papo, os executivos contaram ao time como foi essa jornada e os motivos dessa transição.

“Na TEx o cargo segue a pessoa. O Emir já era o CEO da empresa nos últimos anos, agora só estamos reconhecendo isso”, disse Omar Ajame, que viu com bons olhos a mudança e a forma como todo o time vibrou com a notícia. Zanatto complementou com a frase “se hoje enxergava mais longe, é porque subi nos ombros de gigantes”.

Como início dessa movimentação, ao longo dos últimos dois anos, em conjunto com Omar Ajame, Emir teve decisiva atuação nos projetos que foram lançados, realizando as mais recentes mudanças nos produtos, estratégias comerciais e de inovação.

Para se ter uma ideia, apenas esse ano, a insurtech já contratou mais de 80 pessoas e tem entregue de forma sequenciada novas funcionalidades e produtos; como o IPSA (Índice de Preços do Seguro Automóvel), Comunidade TELEPORT, Atualização automática de backoffice, MultiCálculo Residencial e muitas outras novidades que já estão mapeadas. Além disso, a empresa tem chamado cada vez mais a atenção dos Corretores de seguro e do mercado em geral, com a mudança na comunicação, conteúdo e série de Lives de Minidocs que estão produzindo.

Durante a live, Zangari lembrou do início, “Pensar que começamos em um escritório pequeno, com 8 lugares, 4 cadeiras…passamos por diversas crises, pandemia e hoje estamos aqui, com 160 pessoas e uma nova direção, com sangue no olho pra tocar daqui pra frente e fazer acontecer. O grande caminho da empresa ainda está por vir.”

Esse movimento da TEx está em conformidade com as melhores práticas de governança corporativa, e permitirá à empresa evoluir ainda mais em sua jornada de crescimento sustentável e de desenvolvimento estratégico de seus negócios, sempre visando ao melhor e mais inovador atendimento de seus clientes.

Conselho Administrativo

Em linha com seu objetivo de estar em constante inovação, entregando as soluções mais completas e capazes de gerar valor para todos do mercado de Seguros, a organização a partir de agora passará a contar com um Conselho de Administração. O co-fundador da empresa, Omar Ajame, que esteve à frente da empresa na posição de CEO por todos esses anos, assumirá a cadeira de presidente do Board, o que lhe possibilitará atuar com mais enfoque na visão de longo prazo do negócio. Movimento semelhante será feito por Bruno Zangari, também co-Fundador da TEx, que assumiu a posição de CFO desde a fundação da empresa, e passará a fazer parte do Board, assim como Pedro Albuquerque, co-fundador da insurtech e CEO do TC, companhia listada na Bolsa Brasileira.

Ajame também passa a ocupar a posição de chairman no TC, ocupando assim a mesma posição nas duas empresas. Nos próximos meses, outros executivos e executivas irão compor esse quadro estratégico e se juntarão à organização para os próximos passos. Somado a essas mudanças, a empresa agora conta com novas diretorias, além dos mais de 160 colaboradores.

O cargo de CFO passará a ser exercido por Matheus Machado, que está na TEx desde 2019 e atuou ao lado de Zangari neste período. A posição de CTO também ganhou novo representante, Bruno Guizi, há mais de 6 anos na TEx e atualmente também sócio da empresa. Guizi foi responsável por inúmeras mudanças e evoluções das soluções e da arquitetura destas soluções, o que permitiu a TEx escalar ainda mais nos últimos anos.

A recém criada Diretoria de Planejamento e Inteligência de Mercado está a cargo do Lucas Neri, com passagens anteriores por Itaú e Fator. Por fim, Nicolas Habib, executivo com grande experiência em Seguros e Montadoras, tendo passado por SHC e JAC Motors, passa a integrar a equipe de Parcerias e Novos Negócios.

Dessa forma, a TEx passa agora a contar com importantes reforços em sua condução estratégica e de longo prazo, fortalecendo ainda mais sua missão de potencializar negócios no mercado segurador, de maneira simples, eficiente e inovadora.

N.F.

Revista Apólice