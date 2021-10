A SulAmérica Investimentos anunciou a criação de um núcleo de inteligência quantitativa. A nova área vem para oferecer uma análise sistemática por meio do uso de algoritmos que visam auxiliar as equipes de gestão de multimercados, renda variável, renda fixa e crédito, além da equipe econômica, trazendo uma abordagem quantitativa nos processos e entregando mais dados para a análise dos cenários, ativos e tomada de decisão.

“Estamos em linha com a nossa estratégia de crescimento, investindo de forma contínua em nossa atividade e em busca de retornos consistentes para nossos investidores e parceiros. O núcleo é mais um ponto de fortalecimento da gestora, que segue focada em entregar as melhores opções de investimentos para os nossos clientes”, afirma o vice-presidente de Investimentos, Vida e Previdência da empresa, Marcelo Mello

A área irá se reportar ao CIO e diretor de Investimentos Luís Garcia e será composta pelos profissionais Maurício Irie, Luiz Henrique da Silva e Stephen Yang, com experiência em modelos quantitativos no mercado financeiro. Confira o perfil dos três a seguir:

Maurício Irie possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Já foi sócio-fundador da Quantco, gestor na Goldman Sachs e atuou com modelos de alocação e gestão de risco na Western Asset. É formado em Engenharia Elétrica pela Poli-USP, pós-graduado em Finanças pelo IBMEC-SP e mestre em Finanças e Economia pela ESSP-FGV. Além da atuação corporativa, é professor de graduação na Fundação Getúlio Vargas (FGV) nas disciplinas de Gestão de Risco e Derivativos e também atua como professor assistente para o mestrado profissional em Engenharia Financeira.

Luiz Henrique da Silva já atuou com modelos de precificação e risco na MAPS SA, modelos quantitativos e Machine Learning na Quantco e foi gerente de Analytics no Banco Safra. Possui bacharelado em Física pela IFSC-USP, PhD em Física pela University of Wisconsin, em Milwaukee (EUA), e mestrado em Economia com ênfase em Finanças Quantitativas pela ESSP–FGV. É, ainda, professor da FGV, onde ministra aulas de graduação e para o mestrado profissional com ênfase em Data Science.

Stephen Yang já atua em iniciativas quantitativas na SulAmérica Investimentos desde 2020. Teve passagem anterior pela área de tecnologia do banco BTG Pactual. Yang é formado em Engenharia Elétrica com ênfase em Controle e Automação pela Poli-USP.

