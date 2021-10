Ao longo de outubro, a SulAmérica está promovendo uma série de ações “PRA Comemorar” e marcar o mês dos corretores, em razão do dia 12. O objetivo é reforçar a importância de seus parceiros na entrega de Saúde Integral para mais de 7 milhões de clientes espalhados por todo o país, trazendo cuidado integral para as saúdes física, emocional e financeira dos corretores e novas oportunidades que os apoiem na geração de negócios.

Dentre as novidades, a PRA Saber traz um programa de incentivo à educação, em parceria com a B3 e FGV. A nova trilha de aprendizagem vem celebrar também o um ano de implementação da plataforma online e o acesso gratuito de mais de 30 mil parceiros à diversos cursos de treinamento e capacitação para os corretores parceiros da companhia.

Além disso, para apoiar na geração de novos negócios, a seguradora lançou as campanhas de vendas para o Seguro Vida individual e Seguro Mulher, motivadas pela campanha de incentivo Bem de Vida, e, ainda, novas coberturas como Acessibilidade Física e Jazigo para estes mesmos seguros. “Ser corretor da companhia é ser parceiro. E temos aqui oportunidades para apoiá-lo integralmente, principalmente nos negócios que demonstram nosso cuidado com a sua saúde financeira”, garante Luciano Lima, diretor Comercial da empresa.

Durante todo o mês, várias ações do “PRA Comemorar” tiveram foco no cuidado integral dos corretores. É o caso do sorteio de ingressos do Espetáculo de Teatro Barnum: O Rei do Show, patrocinado pela seguradora, para proporcionar aos corretores momentos de lazer. Na Rádio SulAmérica Paradiso, os corretores também podem ouvir mensagens de celebração ao mês do corretor e participar, com pedidos de músicas durante a programação.

“As ações, por mais simples, são nossa forma de agradecer a cada um dos nossos 30 mil corretores de seguros, nossos verdadeiros consultores de proteção, aquele que entende o momento e a necessidade dos seus clientes. Vocês, corretores, são nossos principais parceiros na entrega de Saúde Integral para uma nova geração que está cada vez mais preocupada com a sua saúde física, emocional e financeira. Seguimos nessa longa caminhada juntos, contem com o apoio da empresa” reforça Ricardo Bottas, CEO da companhia.

PRA Super Campeões 2021

Na edição deste ano, o Programa de Reconhecimento ao Corretor da SulAmérica aumentou o número de premiações totais – de seis para 11 carros 0km, e de 52 para 87 premiados na viagem internacional (os corretores irão competir, de acordo com porte e região do país). O PRA Super Campeões 2021 traz, ainda, uma nova premiação para reconhecimento das assessorias de seguros, com direito a cinco vagas na viagem internacional com destino à Barcelona.

O regulamento completo da campanha, com todos os detalhes sobre elegibilidade, pontuação e prêmios, está disponível no link. Para continuar sabendo de todas as novidades do mês “PRA Comemorar”, o corretor pode acessar e acompanhar o Instagram exclusivo @PraCorretorSulAmérica.

